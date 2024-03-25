Merkezefendi Belediyesi Yenişehir Mahallesi\'nde Toplu İftar Programı Düzenledi

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Merkezefendi Belediyesi'nin Yenişehir Mahallesi'nde düzenlediği toplu iftar programına konuşan Başkan Doğan, "Bu mübarek ayın maneviyatını beraber yaşamak bizleri mutlu ediyor" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği mahalle iftarları farklı mahallelerde devam ediyor. Ramazan ayında orucunu birlikte açmak isteyen mahallelileri gönül sofrasında bir araya getiren Merkezefendi Belediyesi, iftar sofrasını bu kez Yenişehir Mahallesi'ne kurdu. Kurulan gönül sofralarını dolduran binlerce kişi, ezanın okunmasıyla oruçlarını hep birlikte açtı. İftar programının ardından tasavvuf müzik konseri ve semazen gösterisi sahnelendi.

İftar sofralarını dolduran binlerce vatandaşa tek tek hayırlı Ramazanlar dileyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Ramazan ayının başlamasıyla birlikte mahalle iftarlarımızı kurmaya devam ediyoruz. Düzenlediğimiz iftar programlarımıza binlerce vatandaşımız katılıyor. Hep birlikte dualar ediyor, oruçlarımızı açıyoruz. Alandaki sevgi ve ilgi, ilçemizdeki birlik ve beraberliğin ne kadar kuvvetli olduğunu bizlere bir kez daha gösteriyor. Hemşehrilerimizle yan yana olmak, muhabbet etmek bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Allah tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul etsin. Sizlerle birlikte gönül gönüle, can cana olmaya devam ediyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi 25 Mart Pazartesi günü, Sümer Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde toplu iftar programını gerçekleştirecek. - DENİZLİ