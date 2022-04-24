Merkezefendi'de 23 Nisan Etkinlikleri Üç Gün Sürdü - Son Dakika
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Merkezefendi'de 23 Nisan Etkinlikleri Üç Gün Sürdü

24.04.2022 18:24
Merkezefendi'de 23 Nisan Etkinlikleri Üç Gün Sürdü

Merkezefendi Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde çocuklar gönüllerince eğlendi. 3 gün süren 23 Nisan etkinliklerine binlerce çocuk aileleriyle birlikte katıldı.

Merkezefendi Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde çocuklar gönüllerince eğlendi. 3 gün süren 23 Nisan etkinliklerine binlerce çocuk aileleriyle birlikte katıldı.

Etkinlikler Pınar Ayhan'ın 'Dinle Çocuk' isimli müzikal belgeseli ile başlayan etkinlikler eğitimci ve yazar Ahmet Naç'ın söyleşisi ve sanatçı Onur Erol'un konseri ile devam etti. Merkezefendi Kültür Merkezi'nin açık otoparkında yüz boyama, konser, şişme oyun grupları ve çeşitli etkinliklerde çocuklar bayram coşkusu yaşadı.

RESİM YARIŞMASI, TENİS VE FUTBOL TURNUVALARININ ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel resim yarışmasının ve tenis ile futbol turnuvasının da ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren çocuklara ve takımlara ödüllerini Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan takdim etti.

"HER ŞEY ÇOCUKLARIMIZ İÇİN"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, katılım sağlayan tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Doğan, "Dünyada tek olan, çocuklara armağan edilen bu bayramı Merkezefendi'de hep birlikte gururla, onurla kutluyoruz. Bu bayramı çocuklara armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte aklın ve bilimin ışığında, Atatürk ilke ve devrimleri izinde sizler için proje üretiyoruz. Merkezefendimizi daha yüksek refah seviyesine çıkarmak için, buradaki bütün çocuklarımızın yüzünün gülmesi için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu bayram çocuklarımızın bayramı. Çocuklarımızın anne, babalarına da milli bayramların coşkusunu çocuklarına yaşattıkları ve buraya getirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Her şey çocuklarımız için. Onlar bu ülkenin geleceği ve teminatı. İyi ki varsınız çocuklar" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Merkezefendi'de 23 Nisan Etkinlikleri Üç Gün Sürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkezefendi'de 23 Nisan Etkinlikleri Üç Gün Sürdü - Son Dakika
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