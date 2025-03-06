Merkezefendi El Ele İyilik Hareketi İhtiyaç Sahiplerine Destek Sağlıyor

Yerel

Her yıl Ramazan ayına özel olarak yapılan 'Merkezefendi El Ele İyilik Hareketi'yle, bugüne kadar 1804 ihtiyaç sahibine sıcak iftar yemeği ve 301 kişiye gıda kolisi ulaştırdı. Başkan Doğan, "Dayanışmaya, paylaşmaya devam ediyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından her yıl Ramazan ayında uygulanan 'Merkezefendi El Ele İyilik Hareketi' büyümeye devam ediyor. İyilik hareketinin başladığı günden bu yana hayırseverler sıcak iftar yemeğine desteğine 734 bin 220 TL, gıda kolisi desteğine ise 621 bin 750 TL katkıda bulundu.

Sisteme kayıtlı, zorlu ekonomik şartlarda hizmet veren ve iyilik hareketi ile destek olunan restoranlarda hazırlanan iftar menüleri ihtiyaç sahiplerinin adreslerine teslim ediliyor. Aynı şekilde gıda kolileri de sisteme kayıtlı ihtiyaç sahiplerinin adreslerine teslim ediliyor.

'Merkezefendi El Ele İyilik Hareketi'ne destek olmak isteyen hayırseverler Merkezefendi Belediyesi internet adresinden sıcak yemek bağışı 180 TL ve katlarında yardımda bulunabilecek, gıda kolisinde ise bağış ücreti 750 TL olarak belirlendi.

"Dayanışmamız her geçen gün daha da büyüyor"

Zor günleri her zaman birlik ve beraberlikle gidereceklerini ifade eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, dayanışmanın her geçen gün büyüdüğünü söyledi. Doğan, "Hayırsever hemşerilerimizin 'Merkezefendi El Ele İyilik Hareketi'mize sağladığı destek sayesinde Merkezefendi'mizde bulunan ihtiyaç sahiplerinin sofralarına sıcak iftar yemeği ve gıda kolisi ulaşıyor, esnafımız da zorlu ekonomik şartlarda rahat bir nefes alıyor. Tüm hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ