Merkezefendi El Ele İyilik Hareketi ile İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Desteği

Her yıl Ramazan ayına özel olarak yapılan 'Merkezefendi El Ele İyilik Hareketi'yle ihtiyaç sahiplerine sıcak iftar yemeği veya gıda kolisi ulaştırılıyor. Başkan Doğan, "Kıymetli hayırseverlerimizin sağladığı destek ile ihtiyaç sahibi hemşerilerimize iyilik götürüyoruz" dedi.

Her sene Ramazan ayına özel olarak gerçekleştirilen 'Merkezefendi El Ele İyilik Hareketi'ne hayırseverlerin bulunduğu katkı ile ihtiyaç sahiplerine sıcak iftar yemeği veya gıda kolisi ulaştırılıyor. İyilik hareketinin başladığı günden bu yana 888 bin 300 TL'lik sıcak iftar yemeği desteği, 651 bin TL'lik gıda kolisi desteğinde bulunuldu. Bugün itibariyle 4012 adet sıcak iftar yemeği ve 680 gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Sisteme kayıtlı, zorlu ekonomik şartlarda hizmet veren ve iyilik hareketi ile destek olunan restoranlarda hazırlanan iftar menüleri ve gıda kolileri ihtiyaç sahiplerinin adreslerine teslim ediliyor. 'Merkezefendi El Ele İyilik Hareketi'ne destek olmak isteyen hayırseverler Merkezefendi Belediyesi internet adresi üzerinden sıcak yemek desteği 180 TL ve katları, gıda kolisi desteği ücreti 750 TL olarak belirlendi. - DENİZLİ