Merkezefendi Gençlik Turnuvası'nda Şampiyonlar Kupalarını Aldı

Merkezefendi Belediyesi, Merkezefendi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Gençlik Futbol Turnuvası'nda dereceye giren takımlar kupalarını törenle aldı.

Merkezefendi Belediyesi, Merkezefendi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde 'Gençlik Futbol Turnuvası' düzenlendi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 12 Mayıs Perşembe günü başlayan turnuva, 19 Mayıs Perşembe günü yapılan final müsabakaları ile sonra erdi.

Ödül törenine, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, Merkezefendi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Kovan, Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ayşe Sarıkaya, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun, genç sporcular ve aileleri katıldı. 20 takımın yer aldığı turnuvada kızlar kategorisinde birinci Sultanlarspor, ikinci Yıldızspor, üçüncü Yeşilçınarspor ve dördüncü Emirhisarspor oldu. Erkekler kategorisinde ise birinciliği Bereketlispor, ikinciliği Pamukkalespor, üçüncülüğü Çamlık Futbol Kulübü ve dördüncülüğü İlbadespor aldı. Genç sporculara madalya ve kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Merkezefendi Belediyesi, turnuva boyunca sporcuların ihtiyaçlarını karşıladı ve ödül töreninde sporculara futbol topu hediye etti.

"UMUT VARSA SPORUN OLMASI GEREKİYOR"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bu güzel bayramı Merkezefendi'mizde coşkuyla yaşamak için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Bayramın içinde gençlik varsa, Atatürk varsa, umut varsa sporun olması gerekiyordu. Gençler, harikasınız. Spor yapmayı bırakmayın. Atatürk'ün dediği gibi, 'Sağlam kafa, sağlam vücutta olur'. Bu vatan gençlere, sizlere emanet. Çünkü bugün sizlerden aldığımız enerji, sizlerden aldığımız azimle biz işlerimizi devam ettiriyoruz, projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı gençlere armağan etti. Bugün bu turnuvaya katılan bütün kulüplerimize, gençlerimize, hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"GENÇLERİMİZ PIRIL PIRIL"

Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, "Bu güzel organizasyonda emeği geçen başta çok kıymetli Belediye Başkanımız olmak üzere ekibine, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'muza, ilçe müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Katılan gençlerimiz pırıl pırıl. Büyük mücadele verdiler. Kazanılır, kaybedilir önemli değil. Ama burada kazandığımız değerleri tüm yıl boyunca hayatımıza aktarılmasını diliyorum" dedi.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ayşe Sarıkaya ise "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılını kutlama çerçevesi içerisinde özellikle siz gençlerimiz için Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak etkinlik çerçevesinde siz kulüplerimizle gençlerimizi anlamlı kılmak, bugünü daha değerli kılmak adına sizlerin katıldığı bir organizasyon düzenlemek istedik. Gençlik Spor İl Müdürümüz, İlçe Müdürümüz, Belediye Başkanlığımız çerçevesinde yapmış olduğumuz bu etkinliğe katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.