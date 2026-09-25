Mersin Bozyazı\'da okul ve çevresi güvenliği Kaymakam başkanlığında görüşüldü

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla "Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kaymakam Dr. Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya güvenlik birimlerinin amirleri, kurum ve okul müdürleri katıldı. Toplantıda, ilçedeki okul ve çevrelerinde alınan güvenlik tedbirleri değerlendirilirken, öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda yapılacak çalışmalar ele alındı.

Okul çevrelerinde güvenliğin artırılması, karşılaşılabilecek risklerin önlenmesi ve öğrencilerin huzur içerisinde eğitim almalarının sağlanmasına yönelik değerlendirmelerde bulunulan toplantıda, eğitim-öğretim döneminin güvenli ve huzurlu bir şekilde sürdürülebilmesi için alınacak ilave tedbirler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.