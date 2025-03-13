Mersin Büyükşehir Başkanı Seçer: 'Kentte Huzur ve Kardeşlik Var' - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Başkanı Seçer: 'Kentte Huzur ve Kardeşlik Var'

Mersin Büyükşehir Başkanı Seçer: \'Kentte Huzur ve Kardeşlik Var\'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentte huzur ve barış ikliminin hakim olduğunu vurgulayarak, sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinin önemine dikkat çekti. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla açılan sergiye katılan Seçer, kent katılımı buluşmalarının Mersin'e büyük yarar sağladığını ifade etti.

13.03.2025 11:25  Güncelleme: 11:27
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'de huzur, barış ve kardeşlik ikliminin hakim olduğunu belirterek, "Övünçle, gururla söylüyorum, Mersin Büyükşehir Belediyesi bunları başarmıştır" dedi.

Seçer, Mersin Kent Konseyinin Yürütme Kurulu Toplantısına katıldı. Seçer, toplantı öncesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla açılan 'Kadın Benim Adım' isimli sergiyi gezdi. Seçer, sergi gezisi esnasında Mersin Sinema Ofisi çalışanlarını da ziyaret ederek, kolaylıklar diledi.

"Kent katılımı buluşmalarını, kent adına büyük yarar sağladığına inandığımız için yapıyoruz"

Toplantıda konuşan ve katılımcı demokrasiye dikkat çeken Başkan Seçer, kent paydaşlarıyla her zaman diyalog halinde olduklarının altını çizdi. Seçer, "Sivil toplum ve meslek odalarıyla diyaloğu önemsiyoruz. Bunu şekil şartını yerine getirmek için değil, gerçekten kent adına büyük yarar sağladığına inandığımız için yapıyoruz" diyerek, Mersin Kent Konseyinin de Mersin yararına birçok çalışmaya imza attığını söyledi. Yerel yöneticilerin kenti bir başına yönetme şansı olmadığını ifade eden Seçer, "Kent katılımı buluşmalarımız geçtiğimiz dönem başladı ve son seçim öncesi 6. turunu yaptık. Kente dair sözü olan herkes o toplantılarda fikirlerini bizimle paylaşıyor" ifadelerini kullandı. Göreve geldiği 2019 yılından sonra Büyükşehir Belediyesinin Mersin'e format attığını söyleyen Seçer, 'kente sözümüz var' buluşmalarının sözde kalmadığını ve orada alınan kararların da bir bir uygulandığını vurguladı.

"Bu kentte huzur, barış ve kardeşlik var"

Herkesin Mersin'in çok renkli bir yapıda olmasını konuştuğunu söyleyen Seçer, "Bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı, katıldığı bir programda, 'Bu kentte huzur, barış, kardeşlik var. Mersin'de kimse yaşam biçiminden, renginden ya da farklılıklarından dolayı rahatsızlık duymaz. Kimse kimseye de karışmaz' diyor. Bunlar toplantı masalarında farklı oluşumların hamasi nutuklarıyla değil, uygulamayla olur. Övünçle, gururla söylüyorum; Mersin Büyükşehir Belediyesi bunları başarmıştır. Bunları bizimle beraber çalışan, bizimle beraber projeksiyonunu yapan, kente dair bütün konuları takip eden, gerektiği noktalarda müdahale eden, hem Kent Konseyimiz hem bütün sivil toplum ve kuruluşları birlikte başardı. Bunu sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"İşbirliklerini ya da 'şöyle olsa' dediğiniz konuları kulak arkası etmeyeceğiz"

Demokratik bir yöneticilik anlayışı ile hareket ettiğini ve bu anlayışı sürdüreceğini dile getiren Seçer, "Şehrimizden son derece memnunuz, böyle de sürdüreceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi sizlerin de katkınızı en azami şekilde alacağız. İşbirliklerini ya da 'şöyle olsa' dediğiniz konuları kulak arkası etmeyeceğiz" dedi. Seçer, bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurdukları Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürlüğünü hatırlattı.

Kent Konseyinin birincil görevinin kenti korumak olduğuna değinen Seçer, "Bazı çalışma alanlarınız vardır, rutin alanlardır; onlar gayet değerlidir. Ama bir de kenti koruma meselesi vardır. Kent Konseyinin birinci derecede görevi budur. Kentte olan biteni gözlemlemek, değerlendirmek ve denetlemektir" şeklinde konuştu. STK'ların kent yönetiminde etkin rol oynadığına da dikkat çeken Seçer, "Bir yerde kamuoyu oluşturma adına toplantılar, gösteriler yapılıyor. İşte bunlar bir şehri koruma enstrümanlarıdır. Bunu Kent Konseyinin daha aktif kullanması lazım. Bu konularda daha proaktif olunabilir. Bu hassasiyetin devam etmesini arzu ederim" diye konuştu.

"Hiçbir ihtiyaç sahibi ev boş kalmasın istiyoruz"

Göreve seçildiği 2019 yılında dağıtılan gıda destek paketleri ile günümüzde dağıtılan paketler arasında 4,5 kat fark olduğunu aktaran Seçer, "Bizim dağıtacağımız gıda destek paketi sayısı şu anda 120 bin ancak ihtiyaç halinde 150 bini bulacak. İhalemizi 'Kimse aç, açıkta kalmasın' hedefli yapıyoruz. Hiçbir ihtiyaç sahibi ev boş kalmasın istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Seçer, konuşmasının sonunda Mersin'e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA) tarafından yürütülen çalışmalara değindi. Toplantı sonunda Seçer, Mersin Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerinin taleplerini, sorularını ve yaptıkları çalışmaları dinledi, kenti ilgilendiren konular hakkında detaylı sohbet etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Başkanı Seçer: 'Kentte Huzur ve Kardeşlik Var' - Son Dakika

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