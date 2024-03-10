Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Raylı sistemleri ikinci 5 yılda hayata geçireceğiz

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kente metroyu kazandıracaklarını belirterek, "Çok iddialı konuşuyoruz, raylı sistemleri ikinci 5 yılda hayata geçireceğiz" dedi.

Seçer, Mersin İstişare Kulübü üyeleriyle ile bir araya geldi. Mersin'in, Türkiye'nin her bölgesinden gelen insanların yaşadığı kozmopolit bir kent olduğunu söyleyen Seçer, Türkiye'nin ve çevre coğrafyanın etkilendiği tüm olaylardan doğrudan etkilendiğini belirtti.

5 yıl boyunca Mersin'in sanayi, tarım, turizm, ticaret gibi alanlarda gelişmesi için durmadan çalıştıklarını kaydeden Seçer, bunu yaparken de her kesimle istişare kurma, iletişim içerisinde olma, iş birliği yapma ve belediye olarak kendilerine düşen yatırımları yapma gayreti içerisinde olduklarını ifade etti. Sosyal belediyeciliği yönetim anlayışlarında en başköşeye yazdıklarının altını çizen Seçer, kendileri için önceliğin dezavantajlı grupların yanı sıra, çocuklar, kadınlar ve yaş almış vatandaşlar olduğunu söyledi.

Artık Mersin'de farklı bir kent yönetimi ve anlayışı olduğunu belirten Seçer, kentin tanınması için birçok önemli çalışmalar yaptıklarını hatırlatarak, "Bizim temel amacımız kenti tanıtmak olmalı. İyi siyasetçiler, iş insanları, sporcular ve sanatçılar yetiştirmeliyiz. Mersin'de özel işler oluşturmak zorundayız. Mersin'in zaten böyle bir altyapısı var. Aslında bir hazine. Önemli olan bu hazineyi ve potansiyeli açığa çıkarmaktır" diye konuştu.

"Raylı sistemleri ikinci 5 yılda hayata geçireceğiz"

Mersin'de gelecek dönemde hayata geçirecekleri projeler hakkında katılımcıları bilgilendiren Seçer, tarımsal desteklerden dezavantajlı gruplara desteklere, kültürel faaliyetlerden sportif organizasyonlara kadar önemli çalışmaların devam edeceğini belirtti. Seçer, "Mersin'i sözde değil, özde bir marka ve yaşanabilir bir kent haline getirmek için hem iyi bir projeksiyona hem de paraya ihtiyaç var. Parasız yatırım yapamazsınız, en akılcı şekilde kullanacaksınız, bir de kaynak bulacaksınız" ifadelerini kullandı. Metro projesiyle ilgili yaşanılan süreci anlatan Seçer, finansman konusunu da çözüme kavuşturduklarını ve Mersin'e metroyu kazandıracaklarını söyledi. Tarsus için de Tramvay Projesini hayata geçireceklerini belirten Seçer, "Çok iddialı konuşuyoruz, raylı sistemleri ikinci 5 yılda hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

"Tarım konusunda önemli atılımlar yaptık"

Gelecek dönemde de üreticiyi ve üretimi desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Seçer, "Tarımsal İnovasyon Merkezinden Tarımsal GES projelerine kadar önemli projeleri hayata geçireceğiz. Tarım konusunda tevazu göstermeyeceğimiz önemli atılımlar yaptık. Fide-fidandan sulama borusu desteğine, makine ekipmandan hayvancılık desteğine kadar her alanda tarımın içindeyiz. Bizim hedef kitlemiz küçük işletmeler ve kadınlardır. İkinci dönemde de tarım bizim için desteklenecek baş sektörlerin başında gelecek" diye konuştu.

"Kentsel dönüşüme çok sıcak bakıyoruz"

Yatırım konusunda gelen sorulara yanıt veren Seçer, yatırıma karşı olmadıklarını ama çevre hassasiyeti göstermeyen projelere sıcak bakmadıklarını kaydetti. Metro projesinin yer altından gidecek kısmı için riskli binaları tespit ettiklerini ve bu binaları kamulaştırdıklarını kaydeden Seçer, "Kentsel dönüşüme çok sıcak bakıyoruz. Biz de içinde olacağız. Depremden sonra Afet İşleri Daire Başkanlığını kurduk. Hem zemin sıvılaşması olan yerlerde hem ekonomik ömrünü doldurmuş binaların olduğu bölgelerde sosyal konutların çalışmalarını eşgüdümlü olarak sürdüreceğiz" sözlerine yer verdi. - MERSİN