Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı Gerçekleştirildi

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Haziran Ayı Olağan Toplantısı'nın 1. Birleşimi, Birinci Başkan Vekili Ali Uyan başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis'te, birimlerden gelen 34, komisyonlara havale edilen 7 madde olmak üzere toplam 41 madde görüşüldü.

10.06.2024 17:39
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Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Haziran Ayı Olağan Toplantısı'nın 1. Birleşimi, Birinci Başkan Vekili Ali Uyan başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis'te, birimlerden gelen 34, komisyonlara havale edilen 7 madde olmak üzere toplam 41 madde görüşüldü.

Birinci Başkan Vekili olarak Meclis'i yöneten Ali Uyan, hayatını kaybeden Mezitli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanı ve bir önceki dönem Meclis üyesi Bünyamin Önel'e rahmet, ailesine de baş sağlığı diledi. Uyan, 16 Haziran'da kutlanacak Babalar Günü dolayısıyla da "Bazen bir gölge, bazen yaslanacak bir dağ, bazen cefakar, bazen emekçi, her zaman cesaret aldığımız bir nefes. Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun" dedi.

Uyan, yaklaşan Kurban Bayramı'nın da kardeşlik içerisinde kutlanması temennilerini iletti.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık dolayısıyla yaşanan su sıkıntısına da değinen Uyan, "Malumunuz mevsim normallerinin çok üzerinde bir iklimle, hava sıcaklığıyla karşı karşıyayız" diye konuştu. Uyan, MESKİ'nin konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasını da okuyarak, bilgilendirme yaptı.

Birimlerden gelen 34, komisyonlara havale edilen 7 madde olmak üzere toplam 41 maddenin görüşülmesinin ardından Meclis toplantısı sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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