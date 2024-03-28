Mersin Büyükşehir Belediyesi Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Dağıtıyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek maliyeti nedeniyle Çölyak hastalarının erişmekte zorlandığı ürünleri 'Glütensiz Gıda Kolisi' içerisinde Ramazan Ayı kapsamında Çölyak hastalarına ücretsiz olarak ulaştırıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Ramazan Ayı kapsamında dağıttığı 'Ramazan Gıda Kolisi' desteğini, glütensiz gıda tüketmek zorunda kalan Çölyak hastaları için de gerçekleştirdi. Ramazan gıda kolisinin içerisinde ise kek, kurabiye, çikolata, puding, glütensiz ekmek, şehriye, makarna, yağ ve çay gibi ürünler yer alıyor.

"Gıda kolisinde hem yetişkinlere hem çocuklara yönelik ürünlere öncelik veriyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında Sosyolog olarak görev yapan Nurten Kılıç, 13 ilçede glütensiz beslenen hastalara Çölyak gıda kolisi desteğinde bulunduklarını belirtti. Kılıç, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da glütensiz gıda kolisi desteğimiz devam ediyor. 13 ilçede de Ramazan gıda kolisi desteğimizi sürdürüyoruz. Gıda kolisinde hem yetişkinlere hem çocuklara yönelik ürünlere öncelik veriyoruz. Vatandaşlarımızla iletişime geçtiğimizde gıda kolisinin içerisinde yer alan ürünlerden memnun olduklarını ve bu ürünlerin yüksek maliyetli ürünler olduğunu söylüyorlar. Aynı zamanda Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak da onların her zaman yanında olduğumuzu hissettiklerini bize söylüyorlar" dedi.

Başkan Vahap Seçer'in oldukça duyarlı bir Başkan olduğunu ve kentte her vatandaşını düşündüğünü söyleyen Kılıç, "Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız projeler ile tüm vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu onlara gösteriyoruz. Gıda kolisi desteği, Sosyal Hizmetler Dairesi'nin projelerinden yalnızca bir tanesi. Sosyal Hizmetler Dairesi olarak vatandaşlarımıza desteklerimiz artarak devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlar, Ramazan'da da hatırlanmaktan memnun

Gıda kolisi ulaştırılan vatandaşlardan Hatice Hayat Aksoy, evde kendisi ve kızının Çölyak hastası olduğunu dile getirerek, "Çok zor bir süreç. İlk zamanlar evde ekmekleri kendimiz yapıyorduk. Sonra Mersin Büyükşehir Belediyesinin bu hizmeti olduğunu öğrendik. İlk öğrendiğimizde kızımla birlikte çok ağlamıştık. Kızım dışarda yemek yemek istiyor, ona yemeğini hep paket yapıyoruz. Ben de nereye gidecek olursam yiyeceklerimi her zaman yanımda taşıyorum" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin sağlamış olduğu bu hizmeti oldukça beğendiğini ve memnun olduğunu kaydeden Aksoy, "Önceden kendimiz yaparken şimdiki tadı ve lezzeti vermiyordu. Aynısı kesinlikle olmuyor. Bu hizmet bize çok iyi geldi ve moralimizi yükseltti" ifadelerini kullandı.

Fatma Duman Çiçek ise, kızının 8 aydır Çölyak hastası olduğunu ve teşhis konulduğu günden bu yana Büyükşehir Belediyesinin gıda kolisi desteğinden faydalandıklarını ifade etti. Her şehirde bu hizmetin yapılmadığını kaydeden Çiçek, "Sosyal anlamda çocuğumuzla bir yere gidemiyoruz. Özellikle kolide bulunan ekmekler bizim için büyük bir nimet. Ben Mersin'de yaşamaktan çok memnunum. Özellikle Başkan Vahap Seçer'den sonra kadınlarla ilgili hizmetlerin ön plana çıkmasından son derece memnunum" diye konuştu. - MERSİN