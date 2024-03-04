Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı OGM Ormanspor'u Yendi

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı, Ankara'da karşılaştığı rakibi OGM Ormanspor'u 67-95'lik skorla yenerek, taraftarına yeni bir galibiyet sevinci yaşattı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı, OGM Ormanspor'u 67-95 mağlup etti.

Ankara M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'ndaki karşılaşmada ilk yarıda zorlanan Mersin ekibi, ikinci yarıda iyi savunmaları ile rakibini yenmeyi başardı. İlk çeyreği 19-22'lik skorla, ilk yarıyı da 38-43'lük sonuçla kapatan "Carettalar", üçüncü çeyrekte farkı artırdı ve 54-70 öne geçti. Takım, maçı 67-95'lik skorla bitirerek, haneye yeni bir galibiyet daha yazdırdı.

Maç sonunda değerlendirmede bulunan Baş Antrenör Can Sevim, şunları kaydetti:

"Açıkçası ilk yarıda Ian Miller'ı durdurmakta zorlandık ve 24 sayı buldu. Devre arasında bunu konuştuk ve ikinci yarıda ona yaptığımız savunma ile 5 sayıda tutmayı başardık. Aslında maçın içerisinde, maç boyunca tek bir oyuncuyla kalamayacaklarını biliyorduk. İyi savunma yaptık. Ian Miller da zor şutları soktu. Bu şekilde ilk yarı yakın bir maç olsa da ikinci yarı hem savunmamızla hem yaptığımız iyi akıllı offenseler ile maçı kazanmayı bildik. Takımımı ve tüm çalışanları tebrik ediyorum."