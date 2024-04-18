Mersin Büyükşehir Belediyesi, felç geçiren vatandaşın tedavisine destek oldu

Yerel

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'a bağlı İnköy Mahallesi'nde geçirdiği kaza sonucu fizyoterapiye ihtiyaç duyan Cevdet Gülal'ın tedavisine katkı sağlayarak yeniden yürümesine destek oldu. Gülal, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri sayesinde kısa sürede yürümeye başladı.

Geçirdiği bir kaza sonucu kalça kemiğini sakatlayan ve tedavi sürecinde felç geçiren Cevdet Gülal, yatağa bağımlı hale gelmişti. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri'ne Alo 185 ile başvuran Gülal, 6 ay gibi kısa bir sürede tekrar adım atmaya başladı. Büyükşehir'in profesyonel sağlık ekibi ile sağlığına kavuşma yolunda hızla ilerleyen Gülal, sağlığına tamamen kavuşabilmek için, fizyoterapistlerin önerdiği egzersizleri de gün içinde eksiksiz yapıyor.

Evde Sağlık ve Bakım Birimi'nde Fizyoterapist olarak görev yapan Deniz Bahar İnal, hizmete ilişkin şunları söyledi:

"Hastanın eklem hareket açıklığına yönelik; germe ve güçlendirme egzersizlerinin yanı sıra, herhangi bir problemi yoksa elektroterapi uygulaması yapıyoruz. Hastayı yürütüyor ve denge çalışıyoru. İhtiyacı olan her vatandaşımız 'Alo 185 Teksin' uygulaması üzerinden veya 0324 223 4242 numaralı hattan arayıp bizlere ulaşabilir."

Cevdet Gülal, ameliyat sonrası hiç yürüyemediğini, ancak Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden aldığı fizik tedavi hizmeti ile ayağa kalktığını belirterek, "Fizik tedavi öncesi hiç yürüyemiyor ve kımıldayamıyordum. Tedavi sonucu artık kapı önüne çıkıyorum. Çok faydasını gördüm. Büyükşehir Belediye Başkanı'mıza ve ekibine sonsuz teşekkür ederim. Fizik tedaviye ihtiyacı olanlara da tavsiye ediyorum" dedi.