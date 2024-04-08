Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi'ne Kayıtlar Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi'ne kayıtlar başladı. Birinci evre Alzheimer hastalarına ücretsiz hizmet verecek merkeze ulaşım da Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, yalnızca Alzheimer hastalarının ve yakınlarının faydalanabileceği bir merkezi hayata geçirdi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi ismiyle hizmet verecek merkeze kayıtlar başladı. Merkezde, Alzheimer hastalarının sosyalleşmesinin yanı sıra yapılacak zihinsel, fiziksel ve psikomotor etkinliklerle de hastalığın seyrinin yavaşlatılması amaçlanıyor.
ALZHEİMER HASTALARININ YAŞAM KALİTESİ ARTACAK
Yenişehir ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde, eski Tevfik Sırrı Gür Stadı'nın karşısında bulunan merkez, 220 metrekare kapalı alana sahip. Merkezin iç alanında bir adet etkinlik odası, bir adet spor odası, bir adet de hasta dinlenme odası yer alıyor. Dışarıda da bahçe kullanım alanı bulunan merkez sayesinde hastalar, günlük aktivitelerden mahrum kalmadan, yaşıtlarıyla birlikte vakit geçirebilecek. Hasta yakınlarının da yükünü hafifletecek merkez hem hastaya hem de yakınına iyi gelecek.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nda Gerontolog olarak görev yapan Cihan Tanrıverdi, Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi'nin hizmet detaylarını paylaşarak, şunları söyledi:
"ÖN GÖRÜŞME YAPMASI GEREK"
"Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi'nden birinci evre başlangıç evresindeki Alzheimer hastaları faydalanabilirler. Kayıt için hastanın birinci evre Alzheimer hastası olduğuna dair uzman hekim raporu istiyoruz. Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi'nde mental, fiziksel ve zihinsel etkinlikler yaparak tedavisi olmayan bir hastalığın seyrini yavaşlatmayı ve bir nebze de olsa hasta yakınlarına destek olmayı amaçlıyoruz. Merkezden hizmet alacak hastalarımızın ulaşımı Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacaktır. Hastalarımız belirtilen saatlerinde ikamet adreslerinden alınıp hizmet sonlandığında tekrar ikamet adreslerine tarafımızca ulaştırılacaktır.Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi'mizin bir diğer özelliği Mersin ili sınırları içerisinde ücretsiz gündüz hizmet veren tek Alzheimer merkez olmasıdır. Merkezimizin kayıtları başladı. Kayıtlar için vatandaşlarımızın Piri Reis Mahallesi 1102 Sokak, No 5'teki merkezimize gelip ön görüşme yapması gerekmektedir. Daha sonrasında talep edeceğimiz evraklar hazırlanır. Hasta kaydını başlatabiliriz."
Uğur Kerti isimli vatandaş ise babasına 3 yıl önce Alzheimer teşhisi konduğunu ve Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi'ni duyduklarında çok mutlu olduklarını söyledi. Kerti, şunları dile getirdi:
"Belediyenin bu hizmetinden bir arkadaş vasıtasıyla haberdar olduk. Önce merkezi gezdik. Tüm personel çok ilgili davrandı. Evrakları talep ettiler. Bugün kayıt işlemimizi gerçekleştirdik. Babam için gerçekten kritik derecede öneme sahip bir konuydu bu. Çünkü sosyalleşmeyi, aktif olabilmeyi çok seviyor. Malum pandemi döneminde evlere kapanmak zorunda kaldılar. O dönem ciddi anlamda etkiledi ve ilerlemesine sebep oldu. Bu sebeple bu merkezin açılması gülümsememizi artırdı. Bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne, Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyoruz. Çeşitli oyunlar var. Sosyalleşmek için farklı etkinlikler düzenlenecek. Bunların hepsinin çok iyi olacağına inanıyorum. Bu sebeple sosyal belediyeciliği gerçekten bize yaşattığı için bir kere daha teşekkür ediyoruz."
Son Dakika › Yerel › Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi'ne Kayıtlar Başladı - Son Dakika
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