Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Kart'a 5 Milyon 594 Bin 100 TL Yatırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Kart'a 5 Milyon 594 Bin 100 TL Yatırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Kart\'a 5 Milyon 594 Bin 100 TL Yatırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart uygulaması kapsamında şubat ayında 9 bin 936 kişinin hesabına 5 milyon 594 bin 100 TL yatırdı.

29.02.2024 15:08  Güncelleme: 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Kart'ın şubat ayı tutarı olarak 9 bin 936 kişinin hesabına 5 milyon 594 bin 100 TL yatırıldığı bildirildi.

Mersin'de yaşayan dar gelirli ailelerin mutfak masrafını önemli oranda azaltan Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Halk Kart'ın şubat ayı tutarlarının hesaplara yatırıldığı bildirildi. Anlaşmalı yerel market ve bakkallarda, temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin alınması için kullanılabilen aile bütçesine katkı sağlayan Halk Kart uygulamasından, şubat ayında toplam 9 bin 936 kişi yararlandı.6 bin 193 kişinin hesabına 450'şer TL'den 2 milyon 786 bin 850 TL, 3 bin 743 kişinin hesabına da 750'şer TL'den 2 milyon 807 bin 250 TL yatırıldığı ifade edildi.

Bu kapsamda şubat ayında toplam 9 bin 936 Halk Kart sahibinin hesabına 5 milyon 594 bin 100 TL yatırıldığı kaydedildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Yerel Haberler, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Kart'a 5 Milyon 594 Bin 100 TL Yatırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 16:50:27. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Kart'a 5 Milyon 594 Bin 100 TL Yatırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement