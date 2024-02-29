Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Kart\'a 5 Milyon 594 Bin 100 TL Yatırdı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Kart'ın şubat ayı tutarı olarak 9 bin 936 kişinin hesabına 5 milyon 594 bin 100 TL yatırıldığı bildirildi.

Mersin'de yaşayan dar gelirli ailelerin mutfak masrafını önemli oranda azaltan Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Halk Kart'ın şubat ayı tutarlarının hesaplara yatırıldığı bildirildi. Anlaşmalı yerel market ve bakkallarda, temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin alınması için kullanılabilen aile bütçesine katkı sağlayan Halk Kart uygulamasından, şubat ayında toplam 9 bin 936 kişi yararlandı.6 bin 193 kişinin hesabına 450'şer TL'den 2 milyon 786 bin 850 TL, 3 bin 743 kişinin hesabına da 750'şer TL'den 2 milyon 807 bin 250 TL yatırıldığı ifade edildi.

Bu kapsamda şubat ayında toplam 9 bin 936 Halk Kart sahibinin hesabına 5 milyon 594 bin 100 TL yatırıldığı kaydedildi. - MERSİN