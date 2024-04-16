Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının ilaçlama çalışmalarında kullanılan ekipmanların bakım ve onarımı belediyede görevli ustalar tarafından yapılarak maliyetler azaltılıyor.
Makine İkmal Sahası'ndaki İlaçlama Bakım ve Onarım Atölyesi'nde çalışan makine ustası Cafer Güzel, ilaçlamada kullanılan ULV, mist blower, termal fog, atomizer ve holder gibi ekipmanların bakım ve onarımını yapıyor. Bu sayede ekipmanların kullanım ömrü uzatılırken, kullanım ömrünü tamamlayan ekipmanlar da değerlendiriliyor. Atölyenin dolabına kaldırılan ekipmanların en küçük parçaları bile farklı makinelerde yeniden kullanılarak, adeta geri dönüşüm sağlanıyor. Böylece maliyetler en aza indirilerek, yeni ekipman ya da parça için harcanacak bütçe belediyenin kasasında kalıyor.
Güzel: "Bir vidamızı bile çöpe atmıyoruz"
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda görevli makine ustası Cafer Güzel, 12 ay boyunca atölyede tamirat yaptıklarını belirtti. Atölyede ilaçlama çalışmasında kullanılan bütün ekipmanları tamir ettiklerini ifade eden Güzel, "Yıl boyunca ilaçlama çalışmamız olduğu için makinelerimiz sık sık arıza yapıyor. Dışarıda bakım, onarım ve yenileme maliyetli olduğundan bunları kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Böylelikle maliyeti en aza indiriyoruz" dedi.
Kullanım ömrünü tamamlamış ekipmanların parçalarını da diğer makinelerde değerlendirdiklerini dile getiren Güzel, "Miadını doldurmuş makinelerimizi atmıyor, komple parçalıyoruz. Motorunu, pompasını, ilaç tankını, kısacası bir cihazın A'dan Z'ye her bölümünü değerlendiriyoruz. Bir vidamızı bile çöpe atmıyoruz" ifadelerine yer verdi. - MERSİN
Son Dakika › Yerel › Mersin Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipmanlarını kendi atölyesinde bakım ve onarım yapıyor - Son Dakika
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