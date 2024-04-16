Mersin Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipmanlarının bakım ve onarımını ustalar yapıyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın ilaçlama çalışmalarında kullanılan cihazların her türlü bakım ve onarımı ustalar tarafından yapılıyor, maliyet en aza iniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın ilaçlama ekipmanlarının her türlü bakım ve onarımı ustalar tarafından yapılıyor. Bakım ve onarım çalışması sayesinde ekipmanların kullanım ömrü uzatılırken, herhangi bir dış servise ihtiyaç kalmadığı için de maliyetler en aza indirilmiş oluyor.

Makine İkmal Sahası'nda bulunan İlaçlama Bakım ve Onarım Atölyesi'nde çalışan makine ustası Cafer Güzel; ilaçlama için kullanılan ULV, mist blower, termal fog, atomizer ve holder gibi ekipmanların bakımını yapıyor. Bozulan ekipmanları yeniden onaran Güzel'in elinden her yıl binlerce ekipman geçiyor.

MİADINI DOLDURAN EKİPMANLAR ATILMIYOR

Yılın 12 ayı boyunca ilaçlama için kullanılan ekipmanlardan ekonomik ömrünü tamamlayanlar da atılmıyor. Atölyenin dolabına kaldırılan ekipmanların, vida, conta gibi en küçük parçası bile farklı makinelerde yeniden kullanılarak, geri dönüşüm oluşturuluyor. Böylece maliyetler en aza indirilerek, yeni ekipman ya da parça için harcanacak para Büyükşehir'in kasasında kalıyor. Yeni ekipman ya da makine tedariki için zaman harcanmıyor, hizmetler aksamadan sürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda Makine Ustası olarak görev yapan Cafer Güzel, 12 ay boyunca atölyede tamirat yaptıklarını anlatarak, şu bilgileri verdi:

"Atölyemizde ULV'lerimizi, mist blowerlarımızı, holderlerimizi, atomizerlerimizi, el sislemelerimizi, sırt pompalarımızı tamir ediyoruz. 12 ay ilaçlama çalışmamız olduğu için makinelerimiz arıza yapıyor. Biz de onların arızasını gidermeye çalışıyoruz. Hortum patlağından tabanca arızası, buji arızasına kadar gideriyoruz. Miadını doldurmuş makinelerimizi atmıyoruz. Komple parçalıyoruz. Motorunu, pompasını, ilaç tankını, kısacası bir cihazın A'dan Z'ye her bölümünü değerlendiriyoruz. Bir vidamızı bile atmıyoruz. Vida, somun gibi parçaları da yeniliyoruz. Belediyemize kazandırmaya çalışıyoruz. Dışarıya vermiyoruz, sadece işçilikten kurtarmaya çalışıyoruz. Dışarıda bakım onarım, yenileme çok maliyetli olduğundan burada kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Başarılı olduğumuzu da düşünüyoruz."