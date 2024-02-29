Mersin Büyükşehir Belediyesi Mola Evi'nde Sinema Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Mola Evi'nde Sinema Etkinliği Düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mola Evi\'nde Sinema Etkinliği Düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mola Evi'nden faydalanan özel bireyler ve aileleri için Palm City AVM'de sinema etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Ahmet Kural ve Cengiz Bozkurt'un başrollerini paylaştığı 'Efsane' isimli komedi filmi izlendi.

29.02.2024 09:58  Güncelleme: 10:04
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mola Evi'nden faydalanan özel bireyler ve aileleri için sinema etkinliği düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi'ne bağlı Mola Evi'nden yararlanan bireyler ve aileleri, Palm City AVM'de düzenlenen sinema etkinliğine katıldı. Etkinlikte, özel bireyler ve aileleri yakın zamanda vizyona giren, başrollerini Ahmet Kural ve Cengiz Bozkurt'un paylaştığı 'Efsane' isimli komedi filmini izledi.

Engelsiz Yaşam Merkezi Mola Evi'nde Özel Eğitim Öğretmeni olarak görev yapan Fatma Esra Özdal, etkinliğin amacını, şöyle anlattı:

"Sinema etkinliğimizle çocuklarımızın yanı sıra velilerimizin de mola vermesini amaçladık. Soğuk hava şartlarında kapalı alanlarda sosyalleşebilmeleri adına öğrencilerimizi ve ailelerini komedi filmine getirdik. Patlamış mısır ve meşrubat ikramıyla da, onların filmden daha keyif almalarını sağladık. Mola Evi'nin amacı, adından da anlaşılacağı üzere ailelere mola verdirebilmek. Ailelerden çok güzel dönüşler alıyoruz. Kendileri adına da, çocukları adına da mutlu oluyorlar. Kafaları rahat oluyor, kendilerini emin ellerde hissediyorlar. Kendine vakit ayırdığı zaman, deşarj olduğu zaman çocuğuyla da kaliteli vakit geçirebiliyor. Bu etkinliklerin devamını istiyorlar. Biz de onlara elimizden geldiğince etkinlik düzenlemeye çalışıyoruz."

Etkinliğe katılan ebeveynlerden bazıları da düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

Sakine Güdemek: "Çok güzeldi ve çok memnunuz. Böyle bir etkinlik yaptığı için Vahap Seçer'e çok teşekkür ederim. Çocuklarımız çok faydalanıyor. Biz de seviniyoruz. Çocuklarımız güzel vakit geçiriyor. Oğlum filmi çok beğendi, çok sevindi. Çok teşekkür ederiz."

Fatma Baykara: "Film çok güzeldi. Çocuklarımız çok eğlendi. Böyle etkinlikler yaptığı için Vahap Seçer'e teşekkür ediyoruz. Mola Evi'nden hizmet almaya yeni başladık ve bu da ilk etkinliğimiz oldu."

Yaren Saraçer: "Çok beğendim, çok güzel bir filmdi. Çok eğlendik. Mola Evi'nde bize çok yardımcı oluyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi Mola Evi'nde Sinema Etkinliği Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi Mola Evi'nde Sinema Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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