Mersin Büyükşehir Belediyesi Mola Evi\'nde Sinema Etkinliği Düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mola Evi'nden faydalanan özel bireyler ve aileleri için sinema etkinliği düzenlendi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi'ne bağlı Mola Evi'nden yararlanan bireyler ve aileleri, Palm City AVM'de düzenlenen sinema etkinliğine katıldı. Etkinlikte, özel bireyler ve aileleri yakın zamanda vizyona giren, başrollerini Ahmet Kural ve Cengiz Bozkurt'un paylaştığı 'Efsane' isimli komedi filmini izledi.
Engelsiz Yaşam Merkezi Mola Evi'nde Özel Eğitim Öğretmeni olarak görev yapan Fatma Esra Özdal, etkinliğin amacını, şöyle anlattı:
"Sinema etkinliğimizle çocuklarımızın yanı sıra velilerimizin de mola vermesini amaçladık. Soğuk hava şartlarında kapalı alanlarda sosyalleşebilmeleri adına öğrencilerimizi ve ailelerini komedi filmine getirdik. Patlamış mısır ve meşrubat ikramıyla da, onların filmden daha keyif almalarını sağladık. Mola Evi'nin amacı, adından da anlaşılacağı üzere ailelere mola verdirebilmek. Ailelerden çok güzel dönüşler alıyoruz. Kendileri adına da, çocukları adına da mutlu oluyorlar. Kafaları rahat oluyor, kendilerini emin ellerde hissediyorlar. Kendine vakit ayırdığı zaman, deşarj olduğu zaman çocuğuyla da kaliteli vakit geçirebiliyor. Bu etkinliklerin devamını istiyorlar. Biz de onlara elimizden geldiğince etkinlik düzenlemeye çalışıyoruz."
Etkinliğe katılan ebeveynlerden bazıları da düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:
Sakine Güdemek: "Çok güzeldi ve çok memnunuz. Böyle bir etkinlik yaptığı için Vahap Seçer'e çok teşekkür ederim. Çocuklarımız çok faydalanıyor. Biz de seviniyoruz. Çocuklarımız güzel vakit geçiriyor. Oğlum filmi çok beğendi, çok sevindi. Çok teşekkür ederiz."
Fatma Baykara: "Film çok güzeldi. Çocuklarımız çok eğlendi. Böyle etkinlikler yaptığı için Vahap Seçer'e teşekkür ediyoruz. Mola Evi'nden hizmet almaya yeni başladık ve bu da ilk etkinliğimiz oldu."
Yaren Saraçer: "Çok beğendim, çok güzel bir filmdi. Çok eğlendik. Mola Evi'nde bize çok yardımcı oluyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyoruz."
Son Dakika › Yerel › Mersin Büyükşehir Belediyesi Mola Evi'nde Sinema Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Maç sonrası soyunma odasında isyan yaşandı. Teknik Direktör İsmail Kartal, öğrencilerine sitem ederek maçları kazanarak telafi etmeleri gerektiğini söyledi. Kaptan Mert Hakan Yandaş ise takım arkadaşlarına sert çıkarak ruhsuz oyunu eleştirdi.
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30 bini aştı.
Dizisi final yaptıktan sonra Bali'ye tatile giden Serenay Sarıkaya, ülkeye döner dönmez soluğu aşk yaşadığı söylenen şarkıcı Mert Demir'in konserinde aldı. Demir'i izleyen Sarıkaya, şarkılara da eşlik etti.
Arda Turan, UEFA TV'ye yaptığı açıklamada EURO 2008'deki yarı final maçını ve o dönemdeki takım arkadaşlarını özlediğini belirtti. Turan, o turnuvada başarılı bir performans sergilediklerini ve ne kadar büyük bir başarı elde ettiklerini şimdi daha iyi anladığını söyledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı son çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi 2023 yılında yüzde 4,5 büyüdü. hanehalklarının nihai tüketim harcamaları da yüzde 12,8 oranında arttı.
2024-2025 sezonunda beIN Sports'la sözleşmesi sona erecek olan Trendyol Süper Lig'in yayıncı kuruluşu hala belirsizliğini koruyor. Yayın ihalesi için dört firma şartname aldı ve Saran Medya teklifini 150 milyon euroya yükseltti. Saran Grubu, ihale süresinin 5 yıl olmasını talep etti. TFF bu teklifi beklemeye alırken, beIN Sports'tan geri dönüş bekleniyor.
Benzin, motorin ve LPG fiyatları araç sahiplerinin takibinde yer alırken bir indirim gelişmesi yaşandı. Buna göre motorine 1 lira 35 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İndirim, pompaya 1 Mart itibariyle yansıtılacak.
Gazeteci Emin Çapa, bir televizyon programında İzmir ziyaretinde yaşananları paylaştı. Çapa, İzmirlilerin muhalefetten bezdiğini ve hizmet alamadıklarını ifade etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Wilfried Zaha hakkındaki açıklamalarının ardından Fildişi Sahilli oyuncunun yaptığı paylaşımın perde arkası ortaya çıktı. Zaha'nın paylaşımının Okan Buruk'a tepki olarak yapılmadığı, idman sonrası neşeli olduğu ve birkaç saat sonra paylaşımı yaptığı belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?