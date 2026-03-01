Evde sağlık ve bakım hizmetiyle uzaklar yakın oluyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında yürüttüğü 'Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri' ile kentin en uzak mahallelerine kadar ulaşarak yaş almış, engelli ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Evde Sağlık ve Bakım Birimi ekipleri, 13 ilçede sürdürdüğü çalışmalar kapsamında kişisel bakım, ev temizliği ve sağlık kontrolleri gibi birçok hizmeti vatandaşların evinde gerçekleştiriyor. Bedensel bakım, banyo, saç ve sakal tıraşı, tırnak kesimi gibi kişisel bakım hizmetlerinin yanı sıra ev temizliği ve küçük çaplı ev içi arızalara da müdahale ediliyor.

Kilometrelerce yolu aşarak Toros Dağlarının eteklerindeki mahallelere kadar ulaşan ekipler, vatandaşların yalnızca fiziksel ihtiyaçlarını değil, duygusal ihtiyaçlarını da gözetiyor. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla çalıştıklarını belirten yetkililer, vatandaş memnuniyetinin en büyük motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların 'Alo 185 Çağrı Merkezi' üzerinden başvuru yapabildiği bildirildi.

Anamur, Bozyazı ve Aydıncık Evde Bakım ve Temizlik Birim Sorumlusu Hüseyin Yıldız, hizmetlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, "Anamur, Bozyazı, Aydıncık'ın en ücra köşelerine kadar hizmet götürüyoruz. Zorlu yollardan geçiyoruz ama işimizi severek yapıyoruz. Vatandaşlarımızın banyosunu yaptırıyor, saç ve sakal tıraşını yapıyor, tırnaklarını kesiyoruz. Ev temizliğinde de ne gerekiyorsa titizlikle yerine getiriyoruz" dedi.

Hizmet almak isteyen vatandaşların 'Alo 185' üzerinden başvuru yapabileceğini aktaran Yıldız, sosyal inceleme ekiplerinin değerlendirmesinin ardından hizmetin ulaştırıldığını kaydetti. Yıldız, "Uzak, yakın, yağmur, çamur demeden yaş almış ve engelli vatandaşlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.

Eşi Hüseyin Tomuç ile birlikte hizmetten yararlanan İklime Tomuç ise memnuniyetini dile getirerek, "Ekiplerimizden çok memnunum. Eşimin banyosunu, tıraşını yaptırıyorlar, tırnaklarını kesiyorlar. Benim bakımımı da yapıyorlar. Evimizi temizliyorlar. Başkanımızdan ve ekiplerinden Allah razı olsun" diye konuştu.