Evde sağlık ve bakım hizmetiyle uzaklar yakın oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Evde sağlık ve bakım hizmetiyle uzaklar yakın oluyor

Evde sağlık ve bakım hizmetiyle uzaklar yakın oluyor
01.03.2026 11:20  Güncelleme: 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri' projesi ile yaş almış, engelli ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşların yanında olarak hizmet sunuyor. 13 ilçede uygulanan hizmetler arasında kişisel bakım, ev temizliği ve sağlık kontrolleri yer alıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında yürüttüğü 'Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri' ile kentin en uzak mahallelerine kadar ulaşarak yaş almış, engelli ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Evde Sağlık ve Bakım Birimi ekipleri, 13 ilçede sürdürdüğü çalışmalar kapsamında kişisel bakım, ev temizliği ve sağlık kontrolleri gibi birçok hizmeti vatandaşların evinde gerçekleştiriyor. Bedensel bakım, banyo, saç ve sakal tıraşı, tırnak kesimi gibi kişisel bakım hizmetlerinin yanı sıra ev temizliği ve küçük çaplı ev içi arızalara da müdahale ediliyor.

Kilometrelerce yolu aşarak Toros Dağlarının eteklerindeki mahallelere kadar ulaşan ekipler, vatandaşların yalnızca fiziksel ihtiyaçlarını değil, duygusal ihtiyaçlarını da gözetiyor. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla çalıştıklarını belirten yetkililer, vatandaş memnuniyetinin en büyük motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların 'Alo 185 Çağrı Merkezi' üzerinden başvuru yapabildiği bildirildi.

Anamur, Bozyazı ve Aydıncık Evde Bakım ve Temizlik Birim Sorumlusu Hüseyin Yıldız, hizmetlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, "Anamur, Bozyazı, Aydıncık'ın en ücra köşelerine kadar hizmet götürüyoruz. Zorlu yollardan geçiyoruz ama işimizi severek yapıyoruz. Vatandaşlarımızın banyosunu yaptırıyor, saç ve sakal tıraşını yapıyor, tırnaklarını kesiyoruz. Ev temizliğinde de ne gerekiyorsa titizlikle yerine getiriyoruz" dedi.

Hizmet almak isteyen vatandaşların 'Alo 185' üzerinden başvuru yapabileceğini aktaran Yıldız, sosyal inceleme ekiplerinin değerlendirmesinin ardından hizmetin ulaştırıldığını kaydetti. Yıldız, "Uzak, yakın, yağmur, çamur demeden yaş almış ve engelli vatandaşlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.

Eşi Hüseyin Tomuç ile birlikte hizmetten yararlanan İklime Tomuç ise memnuniyetini dile getirerek, "Ekiplerimizden çok memnunum. Eşimin banyosunu, tıraşını yaptırıyorlar, tırnaklarını kesiyorlar. Benim bakımımı da yapıyorlar. Evimizi temizliyorlar. Başkanımızdan ve ekiplerinden Allah razı olsun" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Evde sağlık ve bakım hizmetiyle uzaklar yakın oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

10:53
İran dini lideri Hamaney öldürüldü İşte ortak saldırının detayları
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları
09:56
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran’ı satan adam bu mu
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran'ı satan adam bu mu?
09:39
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
08:30
Trump’tan İran’ın “tarihi operasyon“ tehdidine ilk yanıt
Trump'tan İran'ın "tarihi operasyon" tehdidine ilk yanıt
08:23
Hamaney’in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
Hamaney'in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
08:09
Hamaney’in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 11:22:41. #.0.5#
SON DAKİKA: Evde sağlık ve bakım hizmetiyle uzaklar yakın oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.