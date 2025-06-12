Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere 205 Milyon TL Destek - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere 205 Milyon TL Destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nden Öğrencilere 205 Milyon TL Destek
12.06.2025 12:11  Güncelleme: 12:14
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim döneminde 10 bin 298 öğrenciye toplam 88 milyon TL öğrenim desteği sağladı. 2022'den bu yana toplamda 55 bin 455 öğrenci bu destekten yararlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, yaklaşık 3 yılda 55 bin 455 öğrenciye eğitim desteği verdiği bildirildi. 2024-2025 eğitim-öğretim yılında 10 bin 298 öğrenciye toplam 88 milyon TL ödeme yapılırken, 2022'den bu yana gerçekleştirilen destek 205 milyon TL'ye ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde üniversitelerde eğitim alan gençlere verdiği desteğini her geçen yıl daha da büyüterek sürdürdüğü belirtildi.Devlet üniversitelerine yerleşen ya da vakıf üniversitelerine tam burslu kabul edilen ve ailesi Mersin'de ikamet eden öğrencilere eğitim hayatlarının ilk yılında öğrenim desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, bir yandan öğrencilerin motivasyonunu artırmayı hedeflerken, diğer yandan ailelerin ekonomik yükünü bir nebze olsa hafifletmeyi amaçlıyor. Üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen öğrenim desteği 2022 yılından itibaren yeniden düzenlenerek daha adil bir yapıya kavuşturulurken, Büyükşehir Belediyesinin öğrenim desteğinden bugüne kadar 55 bin 455 öğrenci faydalandı. 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde ise 10 bin 298 öğrenciye 5 taksit halinde toplam 88 milyon TL ödeme yapıldı. Öğrenim desteğinin başladığı günden bu yana toplam destek miktarı 205 milyon TL'ye ulaştı.

"55 bin 455 öğrencimiz bu destekten faydalandı"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, gençlerin geleceğe güvenle bakabilmesinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak bu anlayışla hareket ettiklerini vurguladı. Öğrenim yardımlarının bu yıl da öğrencilerin hesaplarına yatırıldığını ifade eden Yaldırım, "Bu desteğimizi 2022 yılından bu yana 2, 4, 5 ve 6 yıllık fakülteleri kazanan öğrencilerimize kademeli şekilde sürdürüyoruz. 2024-2025 eğitim-öğretim yılında 2 yıllık öğrencilerimize 5 bin, 4 yıllık öğrencilerimize 10 bin, 5 yıllık öğrencilerimize 12 bin 500 ve 6 yıllık fakülteleri kazanan öğrencilerimize 15 bin lira öğrenim desteği verdik. Bugüne kadar 55 bin 455 öğrencimiz bu destekten faydalandı. Öğrenim yardımları yapmaya başladığımız günden bu yana toplam 205 milyon lira gibi bir rakamla öğrencilerimize destek olduk" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, mersin, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere 205 Milyon TL Destek - Son Dakika

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