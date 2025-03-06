Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Yerel Eşitlik Eylem Planı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Yerel Eşitlik Eylem Planı

Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nden Yerel Eşitlik Eylem Planı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, '2024-2025-2026 Yılı Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı tamamlayarak, kentteki tüm paydaşların katılımıyla daha adil ve eşit hizmetler sunmayı hedefliyor. Plan kapsamında çeşitli sosyal hizmet projeleri gerçekleştirilecek.

06.03.2025 15:52  Güncelleme: 15:55
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Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın 2'ncisi tamamladı. Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak için yaptığı planlamaları kent paydaşlarına sunup, onların önerilerini dinledi.

Mersin'i kentte yaşayan herkes için daha eşit bir noktaya taşımak isteyen Büyükşehir Belediyesi, '2024-2025-2026 Yılı Yerel Eşitlik Eylem Planı' ile daha adil ve daha hak temelli hizmet adına, yerelde ve ulusalda örnek olacak çalışmalar için adımlarını attı. Tarsus'tan Anamur'a, çocuklardan yaş almışlara, eğitimden sağlığa, gıdadan kıyafete kadar hayatın her alanında vatandaşların yanında olmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Mahalle Mutfakları'ndan çocuklara HPV aşısına, LGS-YKS kurslarından okuma yazma kurslarına, evde sağlık hizmetlerinden engelsiz Mersin'in kurulmasına kadar verdiği hizmetlere yenilerini eklemeyi hedefliyor.

"2019 yılında başlayan serüven katlanarak büyüdü"

Kent paydaşlarıyla bir araya gelerek birbirinden farklı fikirleri dinleyen Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, 2019 yılında başlayan serüvenin katlanarak büyüdüğünü söyledi. Bu yıl çok daha güzel işler yapılacağını belirten Seçer, "Hem kentimizde hem de ülkemizde doğru, görünür ve izlenebilir çalışmalar yapıldığı takdirde, günlerimizin çok daha aydınlık olacağına, herkesin çok mutlu olacağına inanıyorum. Bu, bizlerin motivasyonu oluyor. Umarım bu çalışmalar, sizlerin de katkılarıyla daha güzel sonuçlara gider" dedi.

"Ulaşılabilir ve kapsayıcı olmayı hedef bildik"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu da 2. Yerel Eşitlik Eylem Planı'nda vatandaşların hizmetlere eşit ulaşabilmesi adına güzel fikirlerin dile getirildiğini ifade etti. Dokucu, "Hizmetlerimizde ulaşılabilir ve kapsayıcı olmayı hedef bildik. Çeşitli projelerle bunu gerçekleştirmeye çalıştık" diye konuştu. Birbirinden kıymetli hizmetleri Mersinlilere götürdüklerini vurgulayan Dokucu, eksik kaldıkları noktalarda da iyileştirmeler yapacaklarını kaydetti.

Toplantıda Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo, Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayten Dolançay, Sosyal Politikalar Ofisi Program Yürütücüsü Melek Bahat, Yerel Yönetim Uzmanı Bahar Özden ve Günebakan Kadın Derneği aktivistlerinden Zübeyde Akpınar da konuşma yaptı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Yerel Eşitlik Eylem Planı - Son Dakika

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