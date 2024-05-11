Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel İhtiyaçlı Bireylerin Ailelerine Seminer Düzenledi

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Mersin Büyükşehir Belediyesince özel ihtiyaçlı bireylerin ailelerine yönelik seminer düzenlendi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Engelliler Haftası çerçevesinde düzenlenen 'Çocuğumun İletişim, Dil ve Konuşma Gelişimini Nasıl Desteklerim' başlıklı seminerde, Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Nida Şanlı aileleri bilgilendirdi. Seminerin ilk bölümünde iletişim, dil, konuşma gelişimi basamakları ve dikkat edilmesi gereken davranışlara dikkat çeken Şanlı, ikinci bölümde ise özel ihtiyaçlı bireylerin bu konularda nasıl desteklenmesi gerektiği hakkında aileleri hem teorik olarak, hem de uygulamalarla bilgilendirdi.

Dili anlama ve ifade etmede gelişimsel basamakların neler olduğunu hem videolarla, hem de karşılıklı anlatımla aktaran Şanlı, "Bunlar çok önemli, çünkü bunlarda herhangi bir gerilik ya da gecikme varsa, konuşma açısından müdahale etmemiz gereken durumlar açığa çıkıyor" dedi. Daha normal gelişimdeki iletişim, dil ve konuşma gelişimi basamaklarını da paylaşan Şanlı, otizmli, down sendromlu, serebral palsili gibi farklı desteğe ihtiyacı olan bireylerin desteklenmesiyle ilgili ailelere hem uygulamalı, hem de videolarla sunum yaptı.

Aileler seminerden memnun kaldı

Semineri dinlemeye gelen velilerden Fevziye Karaoğlan, 2,5 yaşında çocuğuna otizm teşhisi konduğunu ve Büyükşehir Belediyesinin Otizm Aile Danışma Merkezi'nin hizmetlerinden yararlandığını belirterek, "Kasım'dan bu yana eğitim alıyoruz. Her katıldığım toplantıda, her hocamızın verdiği bilgiyle, çocuğuma nasıl yardımcı olabileceğim hususunda kendimi geliştiriyorum" dedi.

Otizm Aile Danışma Merkezi'nden yararlanan Zelal Yiğit de "Çocuğum 6 yaşında ve konuşma güçlüğü çekiyor. Genel olarak terapistler kartlarla çalıştığı için evde o şekilde ilerliyorduk. Ama burada günlük yaşam becerileriyle, yaptığımız günlük işlerle devam ettirmemiz gerektiğini, çocukta jest ve mimiklerimizi kullanmamız gerektiğini anladım" diye konuştu.

Ömer Aydın ise çocuğuna 20 aylıkken otizm teşhisi konduğunu ifade ederek, "Bu tarz seminerlerin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Sık olması, bilgilenmemiz açısından önemli. Birçok yerden bilgi alıyoruz, ama en doğru bilgiyi en doğru yerden almaya çalışıyoruz. Bu seminerin bize büyük katkısı olduğuna inanıyorum" dedi.

"Hafta boyunca pek çok etkinlik düzenleyeceğiz"

Büyükşehir Belediyesi Otizm Aile Danışma Merkezi Sorumlusu Bilge Yıldırım, Engelliler Haftası kapsamında ilk etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, "Özellikle ilk etkinliği dil ve konuşma alanında yapmak istedik. Velilerimiz ile interaktif bir şekilde, çocuğunun dil gelişimini nasıl destekleyeceği hakkında seminer düzenledik" diye konuştu. Yıldırım, hafta boyunca hem çocukların sosyalleşebileceği, hem de ailelere yönelik pek çok etkinlik düzenleyeceklerini kaydetti. - MERSİN