Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Ramazan Dayanışma Paketi' dağıtımlarına başladı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde kent genelinde sürdürülen dağıtımlarla 144 bin haneye ulaşılacak.
Büyükşehir Belediyesi, merkezden kırsala 13 ilçede hane hane dolaşarak, 11 Mart'ta yapılacak ilk sahur öncesi ihtiyaç sahiplerine, Ramazan Dayanışma Paketi ulaştıracak.
'Bereketle, afiyetle, memnuniyetle' yazılı paketlerin içerisinde 2 litre ayçiçek yağı, 2 kilogram un, 1 kilogram toz şeker, yarım kilo çay, 1 kilogram şehriye, 1 kilogram nohut, 750 gram tuz, 800 gram zeytin, 2 kilogram bulgur, 2 kilogram pirinç, 1 kilogram kırmızı mercimek ve 2,5 kilogram makarna yer alıyor.
TÖMBE: "144 BİN GIDA KOLİMİZİ İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİMİZE ULAŞTIRACAĞIZ"
Sosyal Hizmetler Dairesi'nde Uzman olarak görev yapan Mustafa Tömbe, "Ramazan ayı için gıda kolisi dağıtımlarımız başladı. 13 ilçede merkezden kırsala mahallerimizde 140 bini aşkın gıda kolimizi ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştıracağız. Periyodik yardımlar, halk kart sahipleri ve diğer yardımlarımızdan yararlanan ailelerimize gıda kolilerimizi ulaştırmayı hedefliyoruz. Makarna, un, bulgur, pirinç, yağ, zeytin, şeker ve diğer bakliyat ürünlerimiz bulunuyor. Bu gıda kolilerimizle vatandaşlarımıza elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdiden tüm Mersin halkına hayırlı Ramazanlar dileriz" dedi.
"ÇALIŞMAZSAK EKMEK YOK. BU KOLİ İYİ OLDU"
Ramazan desteği alan vatandaşlardan Fatma Bal, "Ramazan kolisi için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim, saygılar sunarım. Çocuklarımız okuyor, çalışmazsak ekmek yok. Bu koli iyi oldu. Teşekkür ederim" dedi.
Vatandaşlardan Eşe Uçanoğlu da "Vahap Seçer Başkanımız bize Ramazan kolisi göndermiş. Teşekkür ederim. Ramazan'ı bunları geçireceğiz. Cemi cümleye hayırlı Ramazanlar dilerim. Vahap Seçer Mersin Geçer" diye konuştu.
Son Dakika › Yerel › Mersin Büyükşehir Belediyesi Ramazan Dayanışma Paketi Dağıtımlarına Başladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İstanbul'a hizmet sorumluluğu, yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir.
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AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, CHP'li belediyenin Kırşehir'deki 5 yılını değerlendirdi ve belediyenin AK Parti döneminde başlatılan projeleri tamamlayamadığını belirtti.
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