Mersin Büyükşehir Belediyesi Ramazan Dayanışma Paketi Dağıtımlarına Başladı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesi her yıl düzenli olarak yaptığı 'Ramazan Dayanışma Paketi' dağıtımlarına başladı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde 'Bereketle, afiyetle, memnuniyetle' sloganıyla sürdürülen dağıtım kapsamında, 11 Mart'ta yapılacak ilk sahur öncesi yaklaşık 144 bin haneye gıda paketlerinin ulaştırılması hedefleniyor. Paketlerde 2 litre ayçiçek yağı, 2 kilogram un, 1 kilogram toz şeker, yarım kilo çay, 1 kilogram şehriye, 1 kilogram nohut, 750 gram tuz, 800 gram zeytin, 2 kilogram bulgur, 2 kilogram pirinç, 1 kilogram kırmızı mercimek ve 2,5 kilogram makarna yer alıyor.

Sosyal Hizmetler Dairesinde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Mustafa Tömbe, dağıtıma başladıkları gıda kolilerini 13 ilçede merkezden kırsala mahalle mahalle gezerek ulaştıracaklarını belirtti. Kolileri periyodik yardımlar, halk kart sahipleri ve diğer yardımlardan yararlanan ailelere ulaştıracaklarını ifade eden Tömbe,"Makarna, un, bulgur, pirinç, yağ, zeytin, şeker ve bakliyat ürünleri bulunan gıda kolilerimizle vatandaşlarımıza elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Ramazan yardımlarını almaya başlayan vatandaşlar da katkılarından dolayı Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etti. - MERSİN