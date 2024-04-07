Mersin Büyükşehir Belediyesi, Taş Bina'nın restorasyonunu başlattı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihine tanıklık eden simge yapılardan Taş Bina'nın restorasyonunu başlattı. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından aslına uygun şekilde gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında, sonradan yapılan müdahaleler ortadan kaldırılacak ve tarihi bina Kent Müzesi olarak hizmet verecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin simge yapılarından Taş Bina'nın restorasyonunu başlattı. Uzun yıllardır Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bazı birimlerinin çalışmalarını yürüttüğü Taş Bina, kısa süre önce boşaltılarak restorasyon başlatıldı. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından önce restorasyon çalışmalarıyla eski görünümüne kavuşturulacak olan binada, daha sonra her katta farklı kullanım alanlarının olacağı iç mekan düzenlemesi yapılacak. Taş Bina yeni haliyle; zemin katı Çok Amaçlı Sergi Salonu ve Kent Müzesi, 1. katı Kent Müzesi Sergi Salonu, 2. katı Başkanlık Makamı, Çok Amaçlı Salonlar, Fuaye ve Toplantı Salonu olacak şekilde işlevlendirilecek.

1900'lerin başından itibaren tuz deposu, konut, nal ve çivi fabrikası, Akkahve gibi çok farklı şekillerde kullanılan Taş Bina, belirli bir süre sonra belediye binası olarak hizmet vermeye devam etti. Kentlilerin hafızasında çoğunlukla Akkahve olarak kalan Taş Bina, yapılan restorasyon çalışmasıyla, Mersinlilerle birlikte yaşayan ve tarihe tanıklık eden bir yapı olmaya devam edecek.

100 yıldan fazla bir geçmişi olan Taş Bina'nın restorasyon ve kent müzesine dönüşüm çalışmalarını başlattıklarını belirten Fen İşleri Dairesi Başkanı Serdar Gökpınar, proje süresi olarak 540 gün belirlediklerini, ancak daha önce de bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Gökpınar, şu bilgileri verdi:

"ŞEHRİMİZE DEĞER KATACAK PROJELER DAHA DA ÇOĞALACAK"

"Bu çalışmalar kapsamında zaman içerisinde binaya yapılan müdahalelerin kaldırılması, gerekli güçlendirmelerin yapılması, çatı yenilenmesi, cephe temizliği yapılarak, özgün hali korunup restorasyon projesine uygun olarak bölümler işlevlendirilecek. Taş Binamız, şehrin ortak kullanımına katılarak, Mersin ve Mersinlilerle beraber yaşamaya devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimize değer katacak projelerin çoğaltılması yönündeki çalışmalarımız da sürecek."