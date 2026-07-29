Mersin Büyükşehir Belediyesi yaralı sokak hayvanlarına umut oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin Büyükşehir Belediyesi yaralı sokak hayvanlarına umut oluyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi yaralı sokak hayvanlarına umut oluyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonu için yürüttüğü çalışmalar kapsamında yaralı olarak barınaklara ulaştırılan can dostları ileri cerrahi operasyonlarla yeniden sağlığına kavuşturuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonu için yürüttüğü çalışmalar kapsamında yaralı olarak barınaklara ulaştırılan can dostları ileri cerrahi operasyonlarla yeniden sağlığına kavuşturuyor.

'Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlar doğrultusunda 7 gün 24 saat görev yapan ekipler, amputasyon riski bulunan 'Kimyon' isimli köpeğin bacağını kurtarırken, kimyasal yanık nedeniyle bir bacağını kaybeden Badem' ise uygulanan tedavinin ardından yaşamına sağlıklı şekilde devam ediyor.

Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Toroslar, Silifke ve Bozyazı'nda bulunan Geçici Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanlarında sokak hayvanlarının bakım, tedavi, rehabilitasyon, kısırlaştırma ve aşılama işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Yaralı ya da hasta hayvan ihbarlarına Alo 185 Teksin üzerinden en kısa sürede müdahale edildiğini kaydeden Gökçek, hayvanseverlerin bakım evlerini hafta içi ve hafta sonu 13.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edebileceğini ifade etti.

Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nda görev yapan Veteriner Hekim Ali Esirgenci, parçalı kırık nedeniyle ayağını kaybetme riski bulunan Kimyon'un başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştuğunu, tedavisinin tamamlanmasının ardından sahiplendirileceğini söyledi. Veteriner Hekim Bedran Ağacanoğlu ise kimyasal yanık nedeniyle dört bacağında ağır hasar oluşan Badem'in bir bacağının amputasyon edildiğini, diğer üç bacağının ise uygulanan tedaviyle kurtarıldığını belirterek, köpeğin yaşamını sağlıklı şekilde sürdürdüğünü dile getirdi.

Geçici Hayvan Bakımevini ziyaret ederek 'Zeus' isimli köpeği sahiplenen 17 yaşındaki Ece Eylül de vatandaşlara hayvan satın almak yerine sahiplenme çağrısında bulundu. Yetkililer, sahiplenmek isteyenlerin Büyükşehir Belediyesinin merkezlerine başvurabileceklerini ve uygun can dostlarını 'Yaşamı Sahiplen' sosyal medya hesabı üzerinden de inceleyebileceklerini bildirdi.

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Hakları, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi yaralı sokak hayvanlarına umut oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı Kapıyı kızının sesiyle açtırmış Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı! Kapıyı kızının sesiyle açtırmış
İstanbul’da uyuşturucu 115 kilo hammaddesi ele geçirildi: Tonlarca üretim yapılacaktı İstanbul'da uyuşturucu 115 kilo hammaddesi ele geçirildi: Tonlarca üretim yapılacaktı
Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk öldü, 15 yaşındaki arkadaşı tutuklandı Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk öldü, 15 yaşındaki arkadaşı tutuklandı
Paymix soruşturması tamamlandı: Dosyada neler var neler...İşte istenen cezalar Paymix soruşturması tamamlandı: Dosyada neler var neler...İşte istenen cezalar
Sadece adını ve soyadını verdi, hayatı karardı: Bütün hesaplarıma haciz geldi Sadece adını ve soyadını verdi, hayatı karardı: Bütün hesaplarıma haciz geldi
YENİ Parti grup yönetimi belirlendi YENİ Parti grup yönetimi belirlendi

12:44
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
11:45
Muğla’da orman yangını Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
11:45
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
11:26
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş’ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
10:46
Trump’a soğuk duş Çin’den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
Trump'a soğuk duş! Çin'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
10:23
Lüks otel odasından cezaevine Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 12:56:55. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi yaralı sokak hayvanlarına umut oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.