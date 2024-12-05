Mersin Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Destek Olmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Destek Olmaya Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Destek Olmaya Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Aşağı Kükür Mahallesi'nde yaşayan KOAH hastası Tahsin Pınar'a evde temizlik ve kişisel bakım hizmeti sundu. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Evde Temizlik Birimi, yaşlı vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için projeler hayata geçiriyor.

05.12.2024 11:05  Güncelleme: 11:06
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaş almış vatandaşları yalnız bırakmıyor. Vatandaşların yaşam kalitesini artıran Evde Temizlik Birimi ekipleri, Anamur ilçesine bağlı Aşağı Kükür Mahallesi'nde yaşayan KOAH hastası Tahsin Pınar'ın kişisel bakımını yapıp evini temizledi.

Yaş almış vatandaşları hayatın her anında yalnız bırakmayan ve aktif yaş almaları için projeler hayata geçiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, evde sağlık hizmeti ile yaşam kalitesini arttırıyor. Yemekten sağlığa, kişisel bakımdan ev temizliğine varıncaya kadar vatandaşların her ihtiyacında yanında olan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Evde Temizlik Birimi ekipleri, bu kapsamda dayanışmayı büyütüyor. Anamur'un Aşağı Kükür Mahallesi'nde yaşayan KOAH hastası Tahsin Pınar'ın da yanında olan ekipler, hem kişisel bakımını hem de evinin temizliğini yaparak, Pınar'ın yaşam kalitesini artırdı.

"Hem bakım, hem temizlik hizmeti veriyoruz"

Sağlık İşleri Dairesine bağlı Evde Sağlık ve Bakım Hizmetlerinde görevli Neziha Deniz, "Aşağı Kükür Mahallesi'nde yaşayan Tahsin amcanın evine temizlik hizmeti vermeye geldik. Evde Tahsin Amca ve bir engelli oğlu var. Biz hem bakım, hem temizlik hizmeti veriyoruz. Vahap Seçer Başkanımızın selamını getiriyoruz. Evini süpürüyoruz, toz alıyoruz. Tuvalet ve banyosunu yıkıyoruz, gerekli yerlere paspas atıyoruz, camlarını siliyoruz. Hayır dualarını alıp gidiyoruz" dedi.

"Temizlik yapıyorlar, tıraş ediyorlar"

KOAH hastası Tahsin Pınar da Büyükşehir Belediyesi sayesinde ihtiyaçlarının giderildiğini belirterek, "Yürüyünce nefesim daralıyor. Büyükşehir Belediyesi sağ olsun ekiplerini her zaman gönderiyor. Temizlik yapıyorlar, tıraş ediyorlar. İhtiyacımızı gideriyorlar. Ekip gelmezse ekiplerin yaptığını yapamayız. Allah razı olsun" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Destek Olmaya Devam Ediyor - Son Dakika

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