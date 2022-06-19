Mersin Büyükşehir'in 'Makrome Eğitimi Atölyesi' Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik başlatılan 'Makrome Eğitimi Atölyesi' devam ediyor. 4'üncü grup eğitimi ile Büyükşehir'in Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde bir araya gelen kadınlar hem üretiyor hem de sosyal yönden destekleniyor. Atölye ile Mersinli kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik yönden desteklenmesi, özgüvenlerinin geliştirilmesi ve evde gizli kalmış kadın iş gücünün ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, kadınları sosyal ve kültürel yönden desteklemek amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Gönüllüler Şube Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik düzenlenen 'Makrome Eğitimi Atölyesi'nin 4'üncü grup eğitimi devam ediyor.

KADINLAR MAKROME İŞLİYOR

Kadınların sosyal ve kültürel yönden desteklenmesi, ev ortamından çıkarılarak farklı ilgi alanlarına ve sosyal ortamlara yönlendirilmesi, el becerilerinin geliştirilerek aile ekonomisine katkı sağlamalarına yardımcı olunması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında açılan 'Makrome Eğitimi Atölyesi'ne kadınların ilgisi büyüyor. 1'inci ve 2'nci grup eğitimler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi. 3'üncü grup eğitimi ise Tarsus Kültür Park'ta görme engelli bireylere yönelik olarak düzenlendi.

Gönüllü Eğitmen Yüksel Bademsoy'un eğitmenliğinde yapılan atölye çalışmasının 4'üncü grup eğitimi, Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde 26 katılımcı kadınla devam ediyor. Daha önce 1'inci grup makrome eğitiminde yer alan 2 katılımcı, 4'üncü grup Makrome Eğitimi Atölyesi'nde gönüllü eğitmene yardımcı eğitmenlik yapıyor. Gönüllü Eğitmen Yüksel Bademsoy tarafından kadınlara; temel düğüm atma teknikleri ile hediyelik ürün yapımı eğitimi veriliyor. Kadınlar bu eğitimle anahtarlık, çanta, sarkaç gibi hediyelik ürünlerin yapımını öğreniyor.