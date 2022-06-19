Mersin Büyükşehir'in 'Makrome Eğitimi Atölyesi' Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin Büyükşehir'in 'Makrome Eğitimi Atölyesi' Devam Ediyor

19.06.2022 12:09
Mersin Büyükşehir'in 'Makrome Eğitimi Atölyesi' Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik başlatılan ‘Makrome Eğitimi Atölyesi’ devam ediyor. 4’üncü grup eğitimi ile Büyükşehir’in Etkinlik ve Sanat Merkezi’nde bir araya gelen kadınlar hem üretiyor hem de sosyal yönden destekleniyor. Atölye ile Mersinli kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik yönden desteklenmesi, özgüvenlerinin geliştirilmesi ve evde gizli kalmış kadın iş gücünün ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik başlatılan 'Makrome Eğitimi Atölyesi' devam ediyor. 4'üncü grup eğitimi ile Büyükşehir'in Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde bir araya gelen kadınlar hem üretiyor hem de sosyal yönden destekleniyor. Atölye ile Mersinli kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik yönden desteklenmesi, özgüvenlerinin geliştirilmesi ve evde gizli kalmış kadın iş gücünün ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, kadınları sosyal ve kültürel yönden desteklemek amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Gönüllüler Şube Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik düzenlenen 'Makrome Eğitimi Atölyesi'nin 4'üncü grup eğitimi devam ediyor.

KADINLAR MAKROME İŞLİYOR

Kadınların sosyal ve kültürel yönden desteklenmesi, ev ortamından çıkarılarak farklı ilgi alanlarına ve sosyal ortamlara yönlendirilmesi, el becerilerinin geliştirilerek aile ekonomisine katkı sağlamalarına yardımcı olunması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında açılan 'Makrome Eğitimi Atölyesi'ne kadınların ilgisi büyüyor. 1'inci ve 2'nci grup eğitimler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi. 3'üncü grup eğitimi ise Tarsus Kültür Park'ta görme engelli bireylere yönelik olarak düzenlendi.

Gönüllü Eğitmen Yüksel Bademsoy'un eğitmenliğinde yapılan atölye çalışmasının 4'üncü grup eğitimi, Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde 26 katılımcı kadınla devam ediyor. Daha önce 1'inci grup makrome eğitiminde yer alan 2 katılımcı, 4'üncü grup Makrome Eğitimi Atölyesi'nde gönüllü eğitmene yardımcı eğitmenlik yapıyor. Gönüllü Eğitmen Yüksel Bademsoy tarafından kadınlara; temel düğüm atma teknikleri ile hediyelik ürün yapımı eğitimi veriliyor. Kadınlar bu eğitimle anahtarlık, çanta, sarkaç gibi hediyelik ürünlerin yapımını öğreniyor.

YORUMLAR
500
Mersin Büyükşehir'in Yeni Dönem Üniversiteye Hazırlık Ücretsiz Kurs Başvuruları Yarın Başlıyor Mersin Büyükşehir'in Yeni Dönem Üniversiteye Hazırlık Ücretsiz Kurs Başvuruları Yarın Başlıyor Mersin Büyükşehir, Yks'ye Giren Öğrencilerin Heyecanına Ortak Oldu Mersin Büyükşehir, Yks'ye Giren Öğrencilerin Heyecanına Ortak Oldu
Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir'in 'Makrome Eğitimi Atölyesi' Devam Ediyor - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 12:14:16. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir'in 'Makrome Eğitimi Atölyesi' Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement