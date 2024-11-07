Mersin'de '1 Ekmek 1 Çorba' Projesi Kış Aylarıyla Yeniden Başladı

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'nin en önemli projelerinden biri olan '1 Ekmek 1 Çorba' projesi, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte yeniden başladı. Her yıl sabah erkenden işe ya da okula gitmek için yollara düşen vatandaşların içini ısıtan proje kapsamında bu yıl 61 noktada çorba dağıtımı yapılacak. 2019 yılında hayata geçirilen uygulamadan, şimdiye kadar 1,5 milyonun üzerinde insan faydalandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kış aylarının gelmesi ile birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da "1 Ekmek 1 Çorba" projesini başlattı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen proje kapsamında Büyükşehir'in Aşhanesi'nde hazırlanan çorbalar, sabahın erken saatlerinde güne başlayanlar için büyük bir kolaylık sunuyor.

Uygulama kapsamında bu yıl da insan yoğunluğunun fazla olduğu 61 noktada çorba dağıtımı yapılacak. 2019 yılında hayata geçirilen uygulamadan, şimdiye kadar 1,5 milyonun üzerinde insan faydalandı.

"Haftanın 6 günü 61 noktada sıcak çorba ikramımız başladı"

Uygulamanın 2019 yılında hayata geçirildiğini ve o tarihten bu yana iş yolundaki vatandaşlara ve okula yetişme telaşındaki öğrencilere haftanın 6 günü sıcak çorba ikramı yaptıklarını aktaran Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Uzmanlarından Yasemin Cilasın, "61 noktada sunduğumuz bu hizmetten, son 5 yıl içinde toplam 1,5 milyonun üzerinde vatandaşımız yararlandı. Kahvaltı yapmaya fırsat bulamayan emekçi kardeşlerimizin yanında oluyoruz. Ücretsiz çorba dağıtım noktalarımıza, TEKSİN uygulaması üzerinden ulaşılabilir" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamasına ilişkin vatandaşlar, şunları söyledi:

-Mustafa Sürücügil: "Kahvaltı alamayacak veya yapamayacak insanların yoğun olduğu bu zamanda bu uygulama, insanlar için çok büyük bir nimet oluyor. Çorba gibi sıcak bir ikramda bulunulması çok değerli. Güzel olan şey ise bunun düşünülüp yapılabilmesi."

- Ahmet Güngör: "Dükkanını açacak ve işine yetişecek esnaf arkadaşlarımız oluyor. Benim eşim bile, evde bu kadar güzel bir çorba yapamaz. Büyükşehir çorba ikramı yapıyor. Lezzeti, kıvamı, içimi çok güzel."

-Edibe Babayiğit ise: "İçtiğimiz gibi içimiz ısındı. Annemin çorbasına çok benziyor. Tadı çok güzel. Her zaman bekliyoruz."