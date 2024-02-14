Mersin'de 22 çift Sevgililer Günü'nde evlendi - Son Dakika
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Mersin'de 22 çift Sevgililer Günü'nde evlendi

Mersin\'de 22 çift Sevgililer Günü\'nde evlendi

Mersin'in Toroslar ilçesinde, merkez ilçe Toroslar Belediyesine 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek üzere başvuruda bulunan 22 çift dünya evine girdi. Sevgililer Günü'nü kendileri için daha özel bir tarihe getirmek isteyen çiftlerin nikah akitleri, gün boyu sürdü.

14.02.2024 17:14  Güncelleme: 17:21
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Mersin'in Toroslar ilçesinde, merkez ilçe Toroslar Belediyesine 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek üzere başvuruda bulunan 22 çift dünya evine girdi.

Sevgililer Günü'nü kendileri için daha özel bir tarihe getirmek isteyen 22 çiftin nikah akitleri, saat 08.00'de başlayarak gün boyu sürdü. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde bir araya gelen çiftlerin nikah törenleri yarım saatlik arayla gerçekleştirildi. Nikahların ardından duygularını ifade eden çiftler, evlilik tarihlerinin özel olmasını istediklerini belirterek; "Evlilik yıl dönümlerimizi 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kutlamanın mutluluğunu yaşayacağız" dedi.

"Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde rekor bir müracaat aldıklarını kaydederek, tüm çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diledi. Başkan Yılmaz, "14 Şubat Sevgililer Günü'nün şehrimize, ülkemize ve tüm dünyaya sevgi, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Aile yapısı ne kadar güçlü ve sağlam olursa toplum da o kadar güçlü olur. Hayatlarını birleştiren çiftlerimizin nikahlarının hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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