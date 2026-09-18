Mersin'de 300 kamyoncu mazot 100 TL'yi aşsa da ücret artmayınca kontak kapattı - Son Dakika
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Mersin'de 300 kamyoncu mazot 100 TL'yi aşsa da ücret artmayınca kontak kapattı

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Mersin\'de 300 kamyoncu mazot 100 TL\'yi aşsa da ücret artmayınca kontak kapattı
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Mersin'de 300 kamyoncu, mazot 100 TL'yi aşmasına rağmen nakliye ücretleri artmayınca Akdeniz Tırmıl'da kontak kapattı. Artan akaryakıt ve sanayi giderleri nedeniyle zarar ettiklerini belirten kamyoncular 5 gündür eylemini sürdürüyor; DEM Mersin Milletvekili Ali Bozan destek verdi.

(MERSİN)- Mersin'de 300 kamyoncu, mazot fiyatlarının 100 lirayı aşmasına rağmen nakliye ücretlerinin artırılmamasını protesto etmek için kontak kapattı. Akdeniz ilçesi Tırmıl mevkisinde araçlarını boş araziye çeken kamyoncular, artan akaryakıt ve sanayi giderleri nedeniyle eski tarifeyle çalışmanın kendilerini zarara uğrattığını belirtti.

Mazot fiyatlarının 100 lirayı aşması, Mersin'de kamyoncuları sokağa çıkardı. Yaklaşık 300 kamyoncu, artan akaryakıt maliyetlerine rağmen nakliye firmalarının kamyon ücretlerini eski tarifeden sürdürmek istemesini protesto etmek amacıyla kontak kapattı. Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Tırmıl mevkisinde araçlarını boş bir araziye çeken kamyoncular, işleri durdurdu.

Bir kamyoncu, "Yeter artık, bıktık yeter. Nereye kadar dayanacağız? Arabalarımızı yakalım? 4 öğrencim var. Öğrencilerimi okula gönderemiyorum. Şehir içi dolmuşlar her ay yüzde 10, yüzde 20 zam yapıyor bize gelince niye zam yok. Sayın büyüklerime sesleniyorum, gelsin bu çocukları okula göndersinler. Çocuklarımı okula gönderdiğim zaman bir simit parası veremiyorum" dedi.

Bir başka kamyoncu, artan akaryakıt ve sanayi maliyetleri nedeniyle zarar ettiklerini belirterek nakliyecilerle anlaşamayınca 5 gündür kontak kapattıklarını söyledi. Yetkililerden destek beklediklerini ifade eden kamyoncu, "Arkadaşlar evine ekmek götüremiyor" dedi.

Akaryakıt ve sanayi giderlerine yetişemez olduklarını belirten bir başka kamyoncu esnafı da "Çalıştıkça batıyoruz. Zam için grev yapıyoruz. Nakliyecilere sesleniyoruz. Bize zam yapmalarını rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kamyoncunun sıfır lastik alamaz duruma geldiğini, sigortasını yaptıramadığını anlatan kamyoncu esnafı, "Sigortalarımızı yatıramıyoruz. Bir sigorta 45 bin lira olmuş, muayene 40 bin lira, yeni lastik 50 bin lira" dedi.

4 yıldır aynı fiyatlarla yük çektiklerini belirten bir başka kamyoncu esnafı şöyle konuştu:

"4 yıl önce mazot kaç paraydı, şimdi kaç para? Ayrıca sanayi fiyatlarına da bakmak lazım. 4 yıldır her şeye yüzde 100 zam gelmiş bize verilen para hala aynı. Sanayiye giremiyoruz. Sanayiden kaçıyoruz. Girdiğimiz zaman da kazancımızı oraya bırakıyoruz. Aynı şekilde akaryakıt da öyle. Biz sanayi ile akaryakıta çalışıyoruz. Paranın yarısı sanayiye yarısı akaryakıta gidiyor" ifadelerini kullandı.

Eylemdeki kamyoncu esnafına destek veren DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan "KDV ve ÖTV olmadan size mazot vermiş olsaydı siz bugün bu eylemi yapar mıydınız? Yapmazdınız. Çünkü aldığınız para yeterdi" dedi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Mersin'de 300 kamyoncu mazot 100 TL'yi aşsa da ücret artmayınca kontak kapattı - Son Dakika
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