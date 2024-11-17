Mersin'de '33 Kart' Uygulaması Genişliyor, İndirimler Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin'de '33 Kart' Uygulaması Genişliyor, İndirimler Artıyor

Mersin\'de \'33 Kart\' Uygulaması Genişliyor, İndirimler Artıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, '33 Kart' uygulamasının kullanım alanını genişletiyor. Kart, toplu taşıma araçlarının yanı sıra kafe ve restoranlarda da indirim sağlıyor. Kartın yaygınlaşmasıyla birlikte daha fazla kampanya ve indirim fırsatı sunulması bekleniyor.

17.11.2024 09:32  Güncelleme: 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi, iştiraklerinden olan İmar İnşaat A.Ş bünyesinde devam ettirilen 'Mersin 33 Kart' uygulamasının kullanım alanını her geçen gün genişletiyor.

Büyükşehir Belediyesinin tüm toplu taşıma araçlarının yanı sıra Mersin Özel Halk Otobüsü, Çevre Yolu ve Tarsus Özel Halk Otobüsü ile Osmaniye Kooperatifine bağlı minibüslerde geçerli olan '33 Kart', kısa süre sonra kentte faaliyet gösteren tüm kooperatif ve özel halk otobüslerinde de geçerli olacak. '33 Kart' kullanarak hem ulaşımda hem de Denizkızı A.Ş'ye bağlı kafe ve restoranlarda indirimlerden yararlanan vatandaşlar, kartın yaygınlaşmasıyla daha çok kampanya imkanına kavuşacak. Vatandaşlar '33 Kart'ı Tarsus Doğa Parkı ile Büyükşehir Belediyesine bağlı otoparklarda da kullanabiliyor.

AVM, Taşucu, Büyükeceli, Toroslar, Meşot, Yalınayak, Karacailyas, Tarsus Yarenlik, Tarsus Yeni Mahalle ve MESKİ Genel Müdürlüğüne yerleştirilen kiosklarda '33 Kart' ile su faturalarını ödeyen vatandaşlar, yüzde 5 indirimden de faydalanıyor.

"Kartın büyümesi ve yaygınlaşması bir ölçek ekonomisi oluşturuyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar İnşaat A.Ş Genel Müdürü Emir Can Özgür, yaklaşık 2,5 yıl önce altyapısı değiştirilip kullanıma sunulan '33 Kart'ın yaygınlaştırılması çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki 3 ay içinde kent merkezinde faaliyet gösteren tüm dolmuş, kooperatif ve özel halk otobüslerini sisteme dahil etmeyi hedefliyoruz. Bugün itibariyle belediye otobüslerimiz haricinde, 630 araç aktif olarak 33 kart kullanıyor. Kasım sonu itibariyle bu sayı 700 civarına gelecek" dedi.

Kartın büyümesi ve yaygınlaşmasının ölçek ekonomisi oluşturduğunu belirten Özgür, "Biz bunu kullanımda indirim ve bazı kampanyalarla vatandaşa yansıtıyoruz. Örneğin bugün bir halk otobüsüne binen vatandaş nakit parayla 25 lira ücret öderken, kartı kullandığında bu 23 liraya, bazılarında ise 22,5 liraya düşüyor. Aynı şekilde öğrenci binişlerinde de yaklaşık 2-2,5 liralık indirim sağlanıyor" diye konuştu.

"33 Kart'ın yaygınlaşması, indirim yapması ve ücret avantajı sağlaması açısından önemli"

'33 Kart'ın fatura ödemelerinde de kullanıldığını kaydeden Özgür, "Bu kartla su faturalarınızı da ödeyebiliyorsunuz. Şehrin 10 noktasında, kiosk dediğimiz bankamatik cihazlarımız var. Bu cihazlarla su faturası ödeyebiliyorsunuz. Su faturalarımızı '33 Kart' kullanarak ödersek, faturada yüzde 5 indirim sağlanıyor. Yine '33 Kart' kullanarak Denizkızı işletmelerine ait kafelere, restoranlara geldiğinizde, dönem dönem çeşitli kampanyalar yapılıyor. Kart yaygınlaştıkça, kullanımı arttıkça bu avantajlar da artmaya devam edecek. Kartımız, belediyemize ait tüm otoparklarda ve Tarsus Doğa Parka girişte de geçerli. '33 Kart'ın yaygınlaşması, indirim yapması ve ücret avantajı sağlaması açısından önemli. Kart ne kadar yaygınlaşır, ne kadar büyürse, vatandaşlarımıza o kadar indirim ve ödeme avantajı sağlayacak" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Teknoloji, Belediye, Ekonomi, mersin, Ulaşım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de '33 Kart' Uygulaması Genişliyor, İndirimler Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:39 Bu hafta TBMM’ye geliyor Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak Bu hafta TBMM'ye geliyor! Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak
08:56 13 yaşındaki oğlunu AIDS’den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim 13 yaşındaki oğlunu AIDS'den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim
08:24 Kadın sosyal medya fenomenleri arasında silahlı kavga Kadın sosyal medya fenomenleri arasında silahlı kavga
08:02 Nihat Zeybekci: Atatürk bugün hayatta olsaydı AK Parti’ye üye olurdu Nihat Zeybekci: Atatürk bugün hayatta olsaydı AK Parti'ye üye olurdu
01:53 Ağabey Enes Güran cezaevinden ailesiyle yaptığı görüşmede kahkahalar atmış Ağabey Enes Güran cezaevinden ailesiyle yaptığı görüşmede kahkahalar atmış
10:53 Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı
10:45 Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti
10:34 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
10:11 Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi
10:11 Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul’da yakalandı Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul'da yakalandı
09:35 ’’Mike Tyson kazanır’’ iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı ''Mike Tyson kazanır'' iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı
09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 10:14:41. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de '33 Kart' Uygulaması Genişliyor, İndirimler Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.