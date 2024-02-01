Mersin\'de 666 Proje Hayata Geçiriliyor

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, il genelinde devam eden ve planlanan kamu yatırımlarının değerlendirilmesi, projelerin etkin ve verimli bir şekilde hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla kurumlar arası gerekli iş birliği ve koordinasyonunun sağlanması maksadıyla yılda 4 kez düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılı I. dönem toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Pehlivan, toplantıda yaptığı konuşmada, Mersin'de yürütülmekte olan 666 projenin, toplam yatırım bedelinin 104 milyar 60 milyon 300 bin TL, 2023 yılı harcamasının ise 16 milyar 740 milyon 606 bin TL olduğunu belirterek, "Bu projelerin 147'si tarım sektöründe, 114'ü eğitim sektöründe, 73'ü ulaştırma-haberleşme sektöründe, 48'i turizm sektöründe, 26'sı enerji sektöründe, 20'si sağlık sektöründe, 15'i imalat sektöründe, 1'i madencilik sektöründe ve 222'si muhtelif diğer kamu hizmetleri sektöründedir. Gerçekleşme durumlarına bakıldığında ise programda yer alan toplam 666 işin 218'i bitirilmiş, 318'i devam etmekte, 75'i ihale aşamasında, 10'u tasfiye edilmiş ve 45 proje ise hazırlık aşamasındadır. Bu projelerin ilimizde hayata geçirilmesi konusunda sağlamış oldukları desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımıza, devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.
Vali Pehlivan, yatırımların uygulama safhalarını yakından takip ederek projelerin hızlı, etkin ve verimli bir şekilde hayata geçmesini sağlamak amacıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.
Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar, üniversite temsilcileri, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge ve il müdürleri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - MERSİN
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan P&G fabrikasında işçilerin bir kişi tarafından kişi rehin alındığı iddia edildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Ayda Aksel ve Yeşim Ceren Bozoğlu, başrolünde yer alacağı Yan Oda dizisinin çekimleri başlamadan kadrodan ayrıldı. Aksel, geçirdiği kaza sonrası bacağını kırdığı için projeden çekilirken Bozoğlu da şartlarda anlaşamadı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanlarına yapılan maaş düzenlemesini duyurdu. Çalışanların maaşlarına taban ücret uygulaması ve yüzde 10 iyileştirme yapıldığı belirtildi. Ayrıca, şubat ayına özel olarak bir maaş ikramiyesi verileceği açıklandı.
Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den Doğukan Sinik'i sezon sonuna kadar kiraladığını TFF'ye bildirdi. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Hull City'de sadece 1 maçta forma giyebildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'nde konuştu. Erdoğan, ''İslam'ın hayata dair kurallarının bütününü temsil eden şeriata düşmanlık, esasında dininin bizatihi kendisine husumettir. İnanıp-inanmamak, yaşayıp-yaşamamak elbette bir tercih meselesidir; ama dinin emirlerine dil uzatmak başka bir konudur'' dedi.
İBB Başkanı İmamoğlu, AK Parti İBB Adayı Murat Kurum'un Kanal İstanbul'la ilgili ''Bizim gündemimizde yok'' sözlerini hatırlatarak bunda kendi yönetimlerinin başarısının olduğunu söyledi. İmamoğlu projeyle ilgili ''Bir baş belası işi, bu şehrin başından uzak tuttuk. Ve başlayamadılar.'' dedi.
İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu otoparkına girmeye çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, kelepçelenerek polis otosuna bindirildi ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kaçtıkları aracı Beylikdüzü'nde bırakıp dolmuşa bindikleri güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edildi.
Son Dakika › Yerel › Mersin'de 666 Proje Hayata Geçiriliyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?