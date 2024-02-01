Mersin\'de 666 Proje Hayata Geçiriliyor

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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, il genelinde devam eden ve planlanan kamu yatırımlarının değerlendirilmesi, projelerin etkin ve verimli bir şekilde hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla kurumlar arası gerekli iş birliği ve koordinasyonunun sağlanması maksadıyla yılda 4 kez düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılı I. dönem toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Pehlivan, toplantıda yaptığı konuşmada, Mersin'de yürütülmekte olan 666 projenin, toplam yatırım bedelinin 104 milyar 60 milyon 300 bin TL, 2023 yılı harcamasının ise 16 milyar 740 milyon 606 bin TL olduğunu belirterek, "Bu projelerin 147'si tarım sektöründe, 114'ü eğitim sektöründe, 73'ü ulaştırma-haberleşme sektöründe, 48'i turizm sektöründe, 26'sı enerji sektöründe, 20'si sağlık sektöründe, 15'i imalat sektöründe, 1'i madencilik sektöründe ve 222'si muhtelif diğer kamu hizmetleri sektöründedir. Gerçekleşme durumlarına bakıldığında ise programda yer alan toplam 666 işin 218'i bitirilmiş, 318'i devam etmekte, 75'i ihale aşamasında, 10'u tasfiye edilmiş ve 45 proje ise hazırlık aşamasındadır. Bu projelerin ilimizde hayata geçirilmesi konusunda sağlamış oldukları desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımıza, devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Vali Pehlivan, yatırımların uygulama safhalarını yakından takip ederek projelerin hızlı, etkin ve verimli bir şekilde hayata geçmesini sağlamak amacıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar, üniversite temsilcileri, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge ve il müdürleri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - MERSİN