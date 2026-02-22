Anamur Koordinasyon Merkezi ile hizmetler tek çatı altında - Son Dakika
Anamur Koordinasyon Merkezi ile hizmetler tek çatı altında

Anamur Koordinasyon Merkezi ile hizmetler tek çatı altında
22.02.2026 11:43  Güncelleme: 11:44
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anamur'da hizmetleri tek merkezde toplayarak vatandaşların belediye hizmetlerine daha hızlı ve kolay ulaşmasını sağladı. Yenilenen hizmet binası, çevre ilçelere de hizmet verecek şekilde düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda insan odaklı hizmetlerini Anamur'da tek merkezde topladı. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Anamur Koordinasyon Merkezi, vatandaşların belediye hizmetlerine daha hızlı ve kolay ulaşmasını sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce atıl durumda bulunan bir yapı yenilenerek modern bir hizmet binasına dönüştürüldü. Anamur merkezde konumlanan koordinasyon merkezi, yalnızca ilçe sakinlerine değil, çevre ilçeler olan Bozyazı, Gülnar ve Aydıncık'ta yaşayan vatandaşlara da hizmet veriyor.

Hizmetler 3 katlı binada toplandı

Üç kısımdan oluşan binanın bodrum katında depo alanları ve Kedi Kısırlaştırma Merkezi yer alırken, zemin katta MESKİ işlemleri gerçekleştiriliyor. Aynı katta MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi ile Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi de bulunuyor. 15 derslikten oluşan kurs merkezinde farklı kademelerdeki öğrencilere eğitim verilirken, psikolog desteği almak isteyen öğrenciler MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezinde danışmanlık hizmetinden yararlanabiliyor.

Binanın üst katında ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü (AYKOME), Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler birimleri hizmet sunuyor.

"Anamur ve yakın ilçelere hizmet veriyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığında inşaat mühendisi olarak görev yapan Enes Akkoç, koordinasyon merkezinin halkın talepleri doğrultusunda dizayn edildiğini belirterek, birden fazla birimin tek noktada toplandığını söyledi. Akkoç, "Daha önce atıl halde olan bu yapıda birçok birimi bir araya getirdik. Buradaki organizasyonla Bozyazı, Aydıncık ve Gülnar'a kadar birçok ilçenin Büyükşehir Belediyesi hizmetlerine erişimi sağlandı. Yakın zamanda şehir merkezinde bulunan otogar da binamızın bir parçası haline gelecek. Anamur ve yakın ilçelerdeki vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşlardan tam not

Emekli öğretmen Hüseyin Kovancı, hizmetlerin tek noktada toplanmasının büyük kolaylık sağladığını ifade ederek, "Vatandaş oradan oraya koşarken şimdi tek yerden işini halledip gidiyor. Gerçekten mükemmel. Çalışanların sıcakkanlı olması da çok önemli" diye konuştu. Merkezin fiziki koşullarını beğendiğini dile getiren Filiz Kutlay ise işlemlerini beklemeden tamamladıklarını belirterek, hizmetlerin bir arada sunulmasının önemli bir avantaj olduğunu söyledi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Anamur, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Anamur Koordinasyon Merkezi ile hizmetler tek çatı altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

22.02.2026 12:12:49
SON DAKİKA: Anamur Koordinasyon Merkezi ile hizmetler tek çatı altında - Son Dakika
