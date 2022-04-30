Mersin'de bayram öncesi trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğine dair 'bayramınız kemerli olsun' mottolu kampanyası çerçevesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan 'emniyet kemeri uygulaması', Mersin'de Vali Ali İhsan Su'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Çeşmeli jandarma uygulama noktasında yapılan denetimlere İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ile trafik görevlileri katıldı. Vali Su, denetim noktalarındaki araç sürücüleri ve yolculara seyir halinde emniyet kemeri kullanımı konusunda hatırlatmalarda bulundu ve bayramlarını kutladı.

Vali Su, denetimlerin ardından yaptığı açıklamada, ülke genelinde olduğu gibi Mersin genelinde de trafik uygulamalarının devam ettiğini söyledi.

Bu denetimlerde trafikte farkındalığı artırmayı hedeflediklerini belirten Vali Su, "Tüm birimlerimizle kontrolleri devam ettiriyoruz. Bayram nedeniyle yoğun bir trafik akışı var. Bu çerçevede ilimiz genelinde emniyet ve jandarma ekiplerimizce bayram öncesi, süreci ve sonrasında tüm tedbirleri aldık" dedi. - MERSİN