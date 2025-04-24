Mersin'de Çocuklar İtfaiyeci Olma Heyecanını Yaşadı - Son Dakika
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Mersin'de Çocuklar İtfaiyeci Olma Heyecanını Yaşadı

Mersin\'de Çocuklar İtfaiyeci Olma Heyecanını Yaşadı

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, çocuklara yönelik düzenlediği etkinlikte, teorik ve pratik eğitimlerle itfaiyecilik mesleğini tanıttı. Akdeniz Dikilitaş Ortaokulu öğrencileri, yangın ve afet eğitimleri alarak, itfaiyeci olmanın heyecanını yaşadılar.

24.04.2025 10:10  Güncelleme: 10:11
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Mersin'de çocuklar bir günlüğüne itfaiye eri oldu. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının Ata Eğitim Merkezi'nde düzenlediği etkinlikte teorik ve pratik eğitim alan çocuklar, itfaiyeci olmanın heyecanını yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Mersin Kent Konseyi Çocuk Destek Kulübü iş birliğinde Ata Eğitim Merkezi'nde çocuklara yönelik etkinlik düzenledi. Akdeniz Dikilitaş Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, itfaiye personeli tarafından çocuklara temel yangın ve afet eğitimi verildi. İtfaiyeci olmanın heyecanını yaşayan çocuklar yangın anında yapılması gerekenler, yangın söndürme teknikleri ve afet bilinci ile ilgili bilgi sahibi olurken, yangın tatbikatı ile bir yangın durumunda hızlı aksiyon almayı öğrendi. İtfaiye kıyafetlerini giyerek, araç yangınına müdahale, kazalı olaylarda yaralı kurtarma ve halat çekmeden oluşan 3 aşamalı itfaiye parkurunda pratik yapan çocukların itfaiyecilik mesleğini yakından tanımalarına imkan sunan etkinlik, hem eğlendirici hem öğretici deneyim sundu.

"Çocuklar yangın konusunda bilinçlendi"

Mersin Kent Konseyi Başkanı Alper Girgeç, çocukların gelişimine katkı sunan bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Bu kapsamda İtfaiye Dairesi Başkanlığı iş birliğinde keyifli ve güzel bir etkinliğe imza attıklarını dile getiren Girgeç, "Çocuklar burada hem eğlendiler, hem de afetlerle ilgili başta yangın olmak üzere eğitim alıp keyifli ve verimli bir gün geçirdiler" dedi.

İtfaiye Eğitim Şube Müdürü Abdil Duru da gerçekleştirilen etkinlikte çocukların itfaiyecilik mesleğini yakından tanıdıklarını ifade etti. Yangın ve afet eğitiminin ardından çocukların parkurda pratik yaptığını belirten Duru, "Çocuklara hem itfaiyeci olarak yaptığımız işleri tanıttık, hem de olaylara müdahale ettik. Çocuklar yangın konusunda bilinçlenirken eğlendi" diye konuştu. Ata Eğitim Merkezi'nde hafta içi her gün okullardan öğrenci ağırladıklarını kaydeden Duru, çocukların bu sayede eğlenerek öğrendiklerini dile getirdi. Duru, "Bir toplum eğitimle gelişir ve yükselir. İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak her yaştan vatandaşlarımızı bilinçlendiriyoruz" dedi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Çocuklar İtfaiyeci Olma Heyecanını Yaşadı - Son Dakika

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