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Mersin'de Define Aramak İçin Açılan Kuyuya Düşen Yavru Köpek Kurtarıldı - Son Dakika
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Mersin'de Define Aramak İçin Açılan Kuyuya Düşen Yavru Köpek Kurtarıldı

Mersin\'de Define Aramak İçin Açılan Kuyuya Düşen Yavru Köpek Kurtarıldı

Mersin'in Toroslar ilçesinde define aramak için kaçak kazı yapan kişilerin açtığı kuyuya düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların köpek sesi duyması üzerine yapılan ihbar sonucunda Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 4 metre derinlikteki kuyuda mahsur kalan köpeği kurtardı.

01.02.2024 12:51
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Mersin'de kaya mezarların olduğu bölgede define aramak için kaçak kazı yapan kişilerin açtığı kuyuya düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi Galericiler sitesi civarında kayalıkların bulunduğu bölgeden köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, 4 metre derinlikteki kuyuda mahsur kalan köpek yavrusunu kurtardı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Mersin'de Define Aramak İçin Açılan Kuyuya Düşen Yavru Köpek Kurtarıldı - Son Dakika
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