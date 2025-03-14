Mersin\'de Doğum Yapan Anne Kedi Alaca, Hayvanseverler Tarafından Sahiplendirildi

Mersin'de doğum yaptığı camiye yavrularıyla birlikte sığınan kedi sahiplendirildi. Hayvansever Kısmet Efetürk tarafından sahiplenilen anne kediye 'Alaca' ismi verilirken, yavrularına ise 'Tülin', 'Düğme' ve 'Obur' adı konuldu.

Geçtiğimiz günlerde Toroslar ilçesinde Hz. Hamza Camii'ndeki vaaz kürsüsünün altında doğum yapan ve buraya sığınan anne kedi ile 3 yavrusu, Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi bünyesinde hizmetlerini sürdüren Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde ilk bakımları ve beslenmeleri yapıldıktan sonra, güvenli ortamda korumaya alındı. Bakımevinde sağlık kontrolleri yapılan anne ve yavruları, Mersin'de yaşayan hayvansever Kısmet Efetürk tarafından sahiplenildi. Şehir içi ve şehir dışının yanı sıra yurt dışından bile sahiplenme taleplerinin geldiği anne ve yavruları, sağlıklı bir şekilde yeni yuvalarına kavuştu. Anne kediye kalıcı, yavrulara da geçici yuva olan Kısmet Efetürk, anne kediye Alaca ismini verdi. Tülin, Düğme ve Obur ismi verdiği yavru kediler de sütten kesilerek anneye ihtiyaç duymadığı zaman Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sahiplendirilecek. Evinde 2 kedisi daha olan Efetürk, anne ve yavrularına evinin bir odasında sıcak bir ortam hazırladı.

"Çok fazla sahiplenmek isteyen olmuş"

Anne kedi ve yavrularının videosuna sosyal medyada rastladığını belirten Kısmet Efetürk, hayvanseverlerle sürekli iletişim halinde olduğunu ve anne kedinin durumunu takip ettiğini söyledi. Anne kedi ve yavrularının Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde koruma altına alındıklarını duyunca sevindiğini dile getiren Efetürk, "Bakımevine ulaşarak 'anne ve yavruları ben almak istiyorum' dedim. Bir hayvansever olarak sürekli sokak kedilerini kısırlaştırmak için Kaşlı Bakımevi'ne gelip gidiyordum. Kedileri sahiplenmek için bir sürü insan bakımevine geliyormuş, hatta yurt dışından arayanlar olmuş. Çok fazla sahiplenmek isteyen olduğunu duyunca hiç umudum yoktu. Başka bir hayvansevere verirler diye düşündüm" dedi.

"Ben şimdiden onlara çok bağlandım"

Sahiplenme başvurusuna olumlu yanıt geldiğini ifade eden Efetürk, ertesi gün gidip anne ve yavruları aldığını belirtti. Efetürk, "Ben de ilk defa orada gördüm onları. Bir an önce eve gelmek ve onların yerini yapmak istedim. Yavrular, büyüyüp kendilerine geldiklerinde 2 ay sonra Veteriner İşleri Dairesi kontrolünde sahiplendirilecek. Anne de 2 ay sonra kısırlaştırılacak. Ben şimdiden onlara çok bağlandım" diye konuştu.

Anneye Alaca, yavrulara ise Tülin, Obur ve Düğme isimlerini verdiğini kaydeden Efetürk, "Anne çok sevecen, çok uysal, sevgi delisi bir çocuk. Günlerdir ürkmüş ve yorulmuştu. Eve geldikten sonra kendini bana bıraktı, yavrularını kaçırıp saklamadı. 'Korkma hiçbir şey olmayacak, her şey geçti' diye onunla konuştum. Çok hızlı adapte oldu. Yavrularının yanından hiç ayrılmıyor. Koltuktan inip de mama ve suya bile kolay kolay gitmiyor" şeklinde konuştu.

"İyi ki bakımevi almış ve iyi ki yolu bana düşmüş"

Büyükşehir Belediyesinin süreci titizlikle yürütmesinin takdir edilecek bir durum olduğuna işaret eden Efetürk, "Böyle bir olayda en doğrusunu yaptı. Süreç üzücü de olsa iyi ki bakımevi almış ve iyi ki yolu bana düşmüş. Artık hayvanların doğası diye bir şey kalmadı ve biz bırakmadık. Bizim Alaca'yla yolumuz kesişti. Artık ömür boyu benimle. Keşke hayvanlara bir kap mama ve su bırakan, kısırlaştırma yapan insanlar olarak sayımız çoğalsa. Keşke duyamadığımız, göremediğimiz kedilere de bu şekilde el uzatabilsek" ifadelerini kullandı. - MERSİN