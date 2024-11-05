Mersin\'de Düğün Konvoyuna Ceza

Yerel

MERSİN'de otoyolda yol kesip trafiği aksatan düğün konvoyundaki 7 aracın sürücüsüne 26 bin 797 lira para cezası uygulandı, 3 araç trafikten men edildi.

Kentte bazı sosyal medya platformlarında otoyolda düğün konvoyundaki araçların gişe yakınlarında yolu kapattığı, gürültü yaptığı ve trafik güvenliğini tehlikeye attığına dair paylaşımın üzerine, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışma sonucunda, Gözne otoyol bağlantı yolunda trafik güvenliğini tehlikeye atan konvoydaki 7 araç tespit edildi. Sürücülere, çeşitli ihlaller nedeniyle toplamda 26 bin 797 lira para cezası uygulanırken, 3 araç ise trafikten men edildi.

Ayrıca sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.