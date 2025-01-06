Mersin'de Emeklilerden Tabutlu Protesto - Son Dakika
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Mersin'de Emeklilerden Tabutlu Protesto

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Emekliler, maaş zammını maket tabutla protesto etti, hükümeti yoksullukla suçladı.

06.01.2025 17:44
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(MERSİN)- Mersin'de 2021 Tüm Emekliler Sendikası ile Türkiye Emekliler Derneği Mersin Şubesi üyeleri, emekli maaşlarına yapılan zamları alana getirdikleri maket tabutla protesto etti.

Mersin'de 2021 Tüm Emekliler Sendikası ile Türkiye Emekliler Derneği Mersin Şubesi üyeleri, emekli maaşlarına yapılan zamlarını tabutlu eylemle protesto etti. Eyleme katılan üyeler, bir maket tabutun üzerine "Emekli öldü. Emeklinin ruhuna el Fatiha" yazdı. "Hükümet istifa" sloganları atan emekliler, maaş zammına tepki gösterdi.

Basın açıklamasını okuyan 2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şube Başkanı Hüseyin Kurt, şunları söyledi:

"AKP ve ortakları yoksullaştırmada politikasında geri adım atmıyor. Daha önce emekliler arasında durumu görece daha iyi olan memur emeklilerini de ısrarla büyük yoksul kümesine itiyor. Bu ücret ve aylıklarla emekliler doyamaz, barınamaz, geçinemez. Emekliler iş arıyor. En verimli çağlarında istihdam edilmeleri gereken çocuklarımızın ve torunlarımızın işsizliği afet boyutundayken emekliler geçinemediği için çalışmak zorunda kalıyor. İktidar yoksulluğu ve mağduriyeti kader olarak kabullenmemizi, sosyal yardımlarla yetinmemizi, ucuz ekmek, bedava çorba peşinde koşmamızı bekliyor. Kiracılık lüks oldu barınamıyoruz. Dünyanın her yerinde mütevazi de olsa geliri olan her insan bütçesine uygun bir ev bularak barınabilir. Çok değil, dört beş yıl öncesine kadar bizde de böyleydi. İktidarda ne oldu da emekçiler bu kadar sefil duruma geldi. Aylıklar kiraya yetmez oldu. En ücra yerdeki en sağlıksız konutlar bile doldu taştı. Yurttaşın bütçesi barınmaya yetmez oldu."

Kaynak: ANKA

Politika, Hükümet, Ekonomi, Mersin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de Emeklilerden Tabutlu Protesto - Son Dakika

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