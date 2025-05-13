Mersin\'de Engelliler Haftası Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

Mersin'de özel bireyler, Engelliler Haftası dolayısıyla 'Engelsiz Dans ve Ritim Gösterisi' gerçekleştirildi, 'En Özel Gözlerden Mersin' temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde '10-16 Mayıs Engelliler Haftası' dolayısıyla hayata geçirdiği etkinliklerden biri de bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen 'Engelsiz Dans ve Ritim Gösterisi' oldu. Belediye Bandosunun performansı ile başlayan etkinlik, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) öğrencilerinin gösterileriyle devam etti. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi öğrencilerinin mini konseri ziyaretçilerden büyük alkış alırken, Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin step dansları ise etkinliğe renk kattı. Engelsiz Yaşam Parkı'ndan faydalanan özel bireylerin sergilediği geleneksel dans gösterisi de etkinliğin yıldız performanslarından birisi olarak hafızalara kazındı. Etkinlik alanında en çok ilgi gören bölümlerden biri de 'En Özel Gözlerden Mersin' temalı fotoğraf sergisi oldu. Sergide, özel bireylerin objektifinden yansıyan Mersin kareleri, ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

"Onların neler başarabileceklerini gördük"

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Hülya Atila, Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Çocuklarımız çok heyecanlılardı. Uzun süreden beri hazırlandıkları bir programdı. Engelleri hep birlikte aştık ve onların neler başardığını gördük. Program başlamadan önce hepsi 'Yapabilecek miyiz?' endişesi duyarken, onlara 'çok hazırlanıp emek verdiniz, derin bir nefes alıp ben bunu yapabileceğim deyin' demiştim. Onlar da bunu başardılar ve etkinliğimiz çok güzel geçti. Sergimizde de onların gözünden Mersin'e baktık. Gerçekten Mersin'i çok güzel görüyorlar" dedi.

Atila, etkinliklerin hafta boyunca devam edeceğini kaydetti. - MERSİN