Mersin'de Felçli Köpek Yürüteç Sayesinde Yürümeye Başladı - Son Dakika
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Mersin'de Felçli Köpek Yürüteç Sayesinde Yürümeye Başladı

Mersin\'de Felçli Köpek Yürüteç Sayesinde Yürümeye Başladı

Mersin'de bir apartmanda bulunan ve arka ayaklarının kesildiği tespit edilen köpek, Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedavi edildi. Şirin isimli köpek, bir hayvansever tarafından bağışlanan yürüteç sayesinde yürümeye başladı.

14.08.2024 14:41  Güncelleme: 14:43
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Mersin'de bir apartmanda bitkin halde bulunan ve arka ayaklarının bilekten alt kısmının kesildiği tespit edilen köpek, Büyükşehir Belediyesine ait Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde sağlığına kavuşturuldu. Tedavisinin ardından hem fiziksel hem de psikolojik durumu düzelen 'Şirin' isimli köpek, bir hayvansever tarafından bağışlanan yürüteç sayesinde yürümeye başladı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen hayvanlar hem sağlığına kavuşturuluyor, hem de yaşam şartları iyileştiriliyor. Bir süre önce, ihbar üzerine bir apartman dairesinde yalnız olarak bulunan ve kurtarılan Terrier cinsi köpek bakım altına alınarak, 'Şirin' ismi konuldu. Arka ayaklarının bilekten alt kısmının kesildiği tespit edilen Şirin'e, ilk müdahale bakımevi personeli tarafından yapılarak, konforlu bir alan oluşturuldu. Haberleri gören ve köpeği bakımevinde ziyaret eden Sevil Kumaş, Şirin'in yürüteç ihtiyacını diğer hayvanseverlerle paylaştı. Bir hayvansever tarafından temin edilen yürüteç, bakımevi personeli tarafından Şirin'e takıldı. Yürütece kısa sürede alışan Şirin, yeniden rahatlıkla yürümeye başladı.

"Şirin, şimdi yürüteciyle çok mutlu"

Merkezde sorumlu veteriner hekim Ömer Benli, Şirin'in aldığı bakımlar ve takılan yürüteç sayesinde çok huzurlu olduğunu ifade ederek, "Şirin, bir hayvanseverimizin bağışladığı yürüteç sayesinde normal yaşantısını sürdürüyor. Biz hayvanseverlerle güçlüyüz. Her zaman söylediğimiz gibi, el birliğiyle daha güçlü bir barınak ve daha güçlü bir gelecek için çalışıyoruz" dedi.

Yürüteç teminine vesile olan Sevil Kumaş da köpeğin ilk zamanlar çok hırçın olduğunu, bakımevinde gördüğü ilgi ve takılan yürüteç sayesinde artık çok iyi durumda olduğunu belirtti. Bakımevinde köpekle yakından ilgilenildiğini dile getiren Kumaş, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi onu kurtardı. Ayaklarına pansuman yapıldı, tıraş edildi, tırnakları kesildi. Ağzında hiç diş yok, özel besleniyor ve yürüteç ihtiyacı olduğunu öğrendim. Çünkü ben her salı buraya gönüllü olarak temizlik yapmaya geliyorum. Şirin'in yürüteç ihtiyacı olduğunu öğrendiğimde hemen harekete geçtim. Sağ olsun felçli kedilere bakan arkadaşım Yasemin Açık, bu konuda bana destek oldu. Şirin, şimdi yürüteciyle çok mutlu. Hemen uyum sağladı. Buradaki veterinerlerimizin gösterdiği özveri ve ilgi için de çok teşekkür ediyorum." - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Felçli Köpek Yürüteç Sayesinde Yürümeye Başladı - Son Dakika

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