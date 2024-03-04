Mersin\'de Fındıkpınarı\'nda Su Sorunu Çözülüyor

Fındıkpınarı'nda yaşanan su sorunu için hızla çalışmalara başladıklarını aktaran Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Burada tüm içme suyu şebekelerini değiştirdik. Kaynak sorunumuz var. Arkadaşlar iki bölge tespit etti. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde sondaj çalışmalarını başlatıyorlar. Bu sayede Fındıkpınarı'nın kaynak sorununu da gidereceğiz" dedi.
Mersin'in Mezitli ilçesinde Fındıkpınarı Katlı Otopark ve Pazar Yeri Açılışı ile Paket Atık Su Arıtma Tesisi Temel Atma Töreni gerçekleştirildi.
Fındıkpınarı Mahallesi'nde düzenlenen törene Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer, Fındıkpınarı Mahalle Muhtarı Kenan Dizman, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Tören öncesinde Fındıkpınarı Mahallesi'nde esnaf ziyareti de gerçekleştiren Başkan Seçer, bölge esnafına 'Hayırlı İşler' diledi.
"Her türlü etkinlik için 4 katlı otopark emrinize amade"
Fındıkpınarı'nda yaşanan trafik ve araç parkı sorununu çözüme kavuşturmak için hayata geçirdikleri katlı otopark hakkında yurttaşlara bilgi veren Seçer, projenin maliyetinin toplam 46 milyon 300 bin 750 lira olduğunu söyleyerek, "Bu para sizin paranız. Sizin paranızı size harcıyoruz. Otopark 1 zemin kat ve 3 bodrum kattan oluşuyor. Sadece otopark görevi de görmüyor. Birçok fonksiyon yüklenebilir. Orada pazar yeri kurulabilir, etkinlik, düğün, nişan yapılabilir, mevlit okutulabilir. Her türlü etkinlik için 4 katlı otopark emrinize amade. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.
Yapılacak olan paket arıtma tesisi ile ilgili de bilgi veren Seçer, "Burada kanalizasyon sorunu var. Biz buradan fosseptikleri, vidanjör marifetiyle alıyoruz, arıtmaya götürüyoruz. Bize çok ciddi maliyetler yüklüyor. Şimdi bu arıtma tesisini kuracağız. Biz buradan aldığımız atık suları orada arıtıp bertaraf etmiş olacağız. Bizim buralara daha seri müdahale şansımız olacak" şeklinde konuştu.
Fındıkpınarı Mahalle Muhtarı Kenan Dizman ise Fındıkpınarı halkının yıllardır yaşadığı trafik sorununu Başkan Seçer'in çözdüğünü söyleyerek, "Vatandaşımız bu konudan dolayı çok rahatladı. Çok teşekkür ediyorum. İlerleyen zamanlarda güzel projelerle başkanımız kaldığı yerden devam edecek" dedi.
Konuşmaların ardından Başkan Seçer ve protokol üyelerinin butona basmasıyla birlikte temel atıldı. Program, Ayşe Dinçer konseri ile devam etti. - MERSİN
Son Dakika › Yerel › Mersin'de Fındıkpınarı'nda Su Sorunu Çözülüyor - Son Dakika
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