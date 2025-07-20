Mersin'de Glütensiz Kafe & Market Hizmete Girdi - Son Dakika
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Mersin'de Glütensiz Kafe & Market Hizmete Girdi

Mersin\'de Glütensiz Kafe & Market Hizmete Girdi
20.07.2025 10:55  Güncelleme: 10:58
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, glüten intoleransı ve çölyak hastalığı olanlar için 'Glütensiz Kafe & Market' uygulamasını başlattı. İşletme, geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla glütensiz gıda arayanların yeni adresi oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, glüten intoleransı ve çölyak hastalığı olan vatandaşlar için hayata geçirdiği 'Glütensiz Kafe & Market' uygulamasıyla fark oluşturuyor. Yaklaşık 8 ay önce Denizkızı Turizm A.Ş. bünyesinde hizmete giren işletme, glütensiz ürün arayanların yeni adresi haline geldi.

Yenişehir ilçesindeki Antika Pazarı yanında faaliyet gösteren kafe ve markette, glütensiz sıcak yemeklerden paketli ürünlere kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. Glüten hassasiyeti olan bireylerin dışarıda güvenle yemek yiyebileceği nadir alanlardan biri olan işletme, sadece bir alışveriş noktası değil, aynı zamanda sosyalleşme imkanı sunan bir buluşma alanı olarak da öne çıkıyor.

Kafede içli köfte, lahmacun, pizza, hamburger gibi birçok yiyecek glütensiz olarak hazırlanarak sıcak şekilde servis ediliyor. Market raflarında ise glütensiz un, makarna, tel şehriye, çikolata, kurabiye, tatlı ve atıştırmalıklar uygun fiyatlarla vatandaşlara ulaştırılıyor.

"Ürün yelpazemiz çok geniş"

İşletme Şube Müdürü Ceyhun Mavruk, Glütensiz Kafe & Market'te evde yemek yapmak isteyenler için gerekli tüm glütensiz ürünlerin bulunduğunu belirterek, "Şubemizde hem sıcak servis yapıyoruz hem de raflarımızda glütensiz gıda ürünlerine yer veriyoruz. Glüten problemi yaşayan vatandaşlarımız için bu alan bir nefes alma yeri oldu" dedi.

Aşçı Ceylan Yıldız ise Büyükşehir Belediyesinin projeye duyarlılıkla yaklaştığını belirterek, "Glütensiz ürünlerin çoğu dışarıda bulunamıyor. Biz burada lahmacun, pizza, hamburger gibi birçok ürünü glütensiz şekilde hazırlayıp vatandaşlarımıza sıcak olarak sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar memnun

İstanbul'dan tatil için Mersin'e gelen ve 4 yıldır glüten hassasiyeti bulunan Nalan Yılmaz, "Burayı çok önerdiler. Her şey mevcut. Fiyatlar da İstanbul'a kıyasla çok uygun" dedi.

Glüten intoleransı olan Burcu Bozkurt ve çölyak hastası oğlu da artık Mersin'e gelirken yanlarında yiyecek taşımak zorunda kalmadıklarını ifade ederek, "Burada aradığımız her şeyi buluyoruz. Fiyatlar da piyasaya göre oldukça uygun" diye konuştu.

2 yıldır glüten intoleransı olan Deniz Koç da "Eskiden ürünleri internetten alıyordum. Şimdi buradan kolayca temin edebiliyorum. Hem merkezi konumu hem de uygun fiyatlarıyla çok faydalı bir hizmet" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Glütensiz Kafe & Market Hizmete Girdi - Son Dakika

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