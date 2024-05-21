Mersin'de hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin'de hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Mersin\'de hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Mersin'de düzenlenen törenle hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı. Vali Ali Hamza Pehlivan'ın katıldığı programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Vali Pehlivan, hacı adaylarına sağlıkla gitmeleri ve dualarının kabul olması dileğinde bulundu. İl Müftüsü Aydın Yığman ise Mersin'den 849 vatandaşın hacca gideceğini belirtti.

21.05.2024 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de hacı adayları düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı Hac organizasyonu kapsamında Mersin'den hacca gidecek olanlar için Muğdat Camii avlusunda düzenlenen uğurlama programına katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından dua edildi.

Hacı adaylarına sağlıkla gidip gelmeleri, ibadet ve dualarının kabul olması dileğinde bulunan Pehlivan, "Sizlerden, hacı adaylarımızdan tek bir istirhamımız var. Elbette aileniz için dua edeceksiniz, çoluğunuz çocuğunuz için dua edeceksiniz, sevdikleriniz için dua edeceksiniz. Lütfen bu dualarınıza devletimizi, milletimizi, ülke olarak birliğimizi, beraberliğimizi, bütünlüğümüzü de dahil ediniz. Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyada eziyet gören, mazlum olan kardeşlerimizi de dualarınıza dahil ediniz. Allah, sağlıkla gidip gelmenizi, ailelerinize, sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanızı nasip etsin. Sizlerle beraber bu yolculuğa çıkacak ve kafilelere rehberlik edecek olan Diyanet İşleri Başkanlığının temsilcilerine, görevlilerine, hocalarımıza da hayırlı vazifeler diliyorum. Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Aydın Yığman da Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı Hac organizasyonu kapsamında, Mersin'den 849 vatandaşın hacca gideceğini belirtti. Ayrıca Mersin'den son bir yılda 2 bin 434 vatandaşın umreye gittiğini ifade eden Yığman, bu konuda Mersin'in Türkiye'de 8. sırada yer aldığını kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ali Hamza Pehlivan, Mersin, Aydın, Hac, Yerel Haberler, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:40 İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporu tamamlanıp savcılığa teslim edildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporu tamamlanıp savcılığa teslim edildi.
16:34 Reisi’nin helikopteri nasıl bulundu Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı
16:33 İmamoğlu’ndan Erdoğan’ın İtalya eleştirisine sert yanıt İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın İtalya eleştirisine sert yanıt
16:00 İki hemşire iki sır ölüm Ortak noktaları aynı doktor çıktı İki hemşire iki sır ölüm! Ortak noktaları aynı doktor çıktı
15:31 Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor! Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu
18:26 Bursa’da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu Bursa'da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu
17:46 Görevi herkesi şaşırttı İşte Stefan Kuntz’un yeni adresi Görevi herkesi şaşırttı! İşte Stefan Kuntz'un yeni adresi
17:28 Bayern’den ayrılacak mı Sacha Boey kararını verdi Bayern'den ayrılacak mı? Sacha Boey kararını verdi
17:20 Manken Tuğba Özay’dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun
17:17 Gençlerin işi çok zor Montella’dan EURO 2024 için dikkat çeken kadro açıklaması Gençlerin işi çok zor! Montella'dan EURO 2024 için dikkat çeken kadro açıklaması
16:29 Kitapyurdu’nun binası Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi Kitapyurdu'nun binası Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi
16:23 Oyuncu Müjde Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalandı Oyuncu Müjde Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalandı
16:09 Yapı Kredi Bankası satılıyor mu Koç Holding’den açıklama var Yapı Kredi Bankası satılıyor mu? Koç Holding'den açıklama var
15:53 Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın ilişkisi hakkında açıklama Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın ilişkisi hakkında açıklama
15:44 Özel’in, “Kriminal bakan“ sözlerine Soylu’dan yanıt gecikmedi Özel'in, "Kriminal bakan" sözlerine Soylu'dan yanıt gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 19:01:34. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement