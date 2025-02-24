Mersin'de Hafriyat Kazası: Yaşlı Kadın Yaralandı

Yerel

(MERSİN) - Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Bozön köyünde TOKİ inşaatında çalışan hafriyat kamyonu döküm yaptığı esnada bir vatandaş yaralandı. Taşların altından köy sakinlerinin yardımıyla çıkarılan yaşlı kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı vatandaşın oğlu Aykut Şahin ise bu dökümlerin tedbir alınmadan yapıldığını belirtti.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Bozön köyü, geçtiğimiz yıllarda TOKİ tarafından toplu konut bölgesi olarak belirlendi ve 486 konutluk proje inşaatı başladı. Köy sakinleri inşaatla birlikte çevre ve gürültü kirliliği yaşadıklarını, inşaatın güvenlik sorunlarına neden olduğunu belirtirken geçtiğimiz perşembe günü sobasının külünü dökmek üzere evinin karşısındaki boş arsaya giden 81 yaşındaki Zeliha Şahin, aynı araziye hafriyat döken bir kamyonun döktüğü taş ve kaya parçalarının altında kaldı.

Baş bölgesine kadar tamamen taşların altında kalan ve sesini duyuramayan Şahin, komşusunun yardımıyla taşların altından çıkarıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şahin 4 gün yoğun bakımda kalmasının ardından hayati tehlikeyi atlattı.

Zeliha Şahin'in eşi İrfan Şahin, eşinin hasta olduğunu o gün de soba külünü dökmek için dışarı çıktığını belirterek "Bu duruma gelene kadar derdiniz neydi? Niye tedbirinizi almıyorsunuz?" dedi.

Zeliha Şahin'in oğlu Aykut Şahin de annesinin kulaklarının ağır işittiğini, kamyonların da evlerinin önüne kontrolsüz şekilde, önlem almadan hafriyat döktüklerini söyledi. Şahin, "Komşu görmeseydi, ikinci kamyon dökseydi annem toprağın altında kalacaktı ve nerede olduğunu da bilemeyecektik" diye konuştu.

Yaşlı kadının hafriyat altında kaldığını gören ve ilk yardımı yapan köy sakini de hiçbir önlem alınmadan aylardır hafriyat döküldüğünü belirterek "Bu şekilde bir kazanın meydana geleceği aşirkardı" dedi.