Mersin\'de Halk Kart Uygulamasında Ekim Ayı Yardımları Hesaplara Yatırıldı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 'Halk Kart' uygulamasında ekim ayı tutarları hesaplara yatırıldı.

Ekim ayı Halk Kart tutarları kapsamında 4 bin 998 kişinin hesabına 450 TL, 3 bin 287 kişinin hesabına da 750 TL olmak üzere, 8 bin 285 kişinin hesabına toplam 4 milyon 714 bin 350 TL yatırıldı. Halk Kartı yerel bakkal ve marketlerde kullanarak mutfak masraflarını karşılayan vatandaşların yanı sıra esnaf da uygulamadan son derece memnun. - MERSİN