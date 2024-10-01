Mersin\'de Halk Kart Uygulamasında Eylül Ayı Yardımları Hesaplara Yatırıldı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Kart uygulamasında eylül ayı tutarları hesaplara yatırıldı. Eylül ayında Halk Kart'tan 8 bin 218 kişi faydalanırken, toplam 4 milyon 632 bin 900 TL yatırıldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan vatandaşların mutfak masraflarına önemli katkı sağlayan Halk Kart uygulamasında eylül ayı tutarları hesaplara yatırıldı. Halk Kart'tan Eylül ayında toplam 8 bin 218 kişi yararlandı

Bu kapsamda 5 bin 102 kişinin hesabına 450 TL, 3 bin 116 kişinin hesabına 750 TL olmak üzere toplam 4 milyon 632 bin 900 TL yatırıldı. - MERSİN