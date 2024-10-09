Mersin'de Kadın Cinayetlerine Protesto

(MERSİN) - Mersin Üniversitesi öğrencileri, artan kadın cinayetlerini üniversite önünde basın açıklaması yaparak protesto etti. Öğrencilerin, yürüyüş yapması ise güvenlik güçleri tarafından engellendi.
Mersin'de "Katledilen kadınlar isyanımızdır" yazılı pankart açan kadın öğrenciler, Üniversite Caddesi'nde yürüyüş yapmak istedi. Yürüyüş, güvenlik güçleri tarafından yasal olmadığı gerekçesiyle engellendi. Polis tarafından "Yaptığınız yasal değil, hakkınızda kanuni işlem yapılacaktır. Lütfen dağılın. Okulunuzu okuyun" anonsu yapılırken; öğrencilerle güvenlik güçleri arasında gerginlik ve itiş kakış yaşandı. Öğrenciler, polisin yürüyüşü barikat kurarak engellemesi üzerine "Kadınlara değil, katillere barikat" sloganı attı.
Öğrenciler, daha sonra basın açıklaması yaparak kadın cinayetlerini protesto etti.
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