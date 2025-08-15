Mersin\'de Kaybolan Altın Sahibine Teslim Edildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Toplu Taşıma Grup Amirliği'ne bağlı araç içerisinde bulunan altın, kamera kayıtları ile belirlenerek sahibine teslim edildi.

Büyükşehir Toplu Taşıma Grup Amirliği'nde görevli olan ve 227 nolu hat üzerinde çalışan şoför Fırat Tonbul, sefer sonunda araç içerisinde yaptığı kontrollerde koltuk altına düşürülen cumhuriyet altınını fark etti.Şoför Tonbul'un durumu ilgili birim amirlerine bildirmesinin ardından, araç içi güvenlik kamerası incelemesi ile altını düşüren yolcunun Mehmet Kaplan olduğu belirlendi. Yapılan çalışma ile Kaplan'a ulaşılarak, altın tutanakla kendisine teslim edildi.

Kaplan, duyarlılığından dolayı şoför Tonbul'a ve Büyükşehir Belediyesi Tarsus Toplu Taşıma Grup Amirliği ekiplerine teşekkürlerini iletti. - MERSİN