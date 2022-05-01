Mersin'de 'Kıyafet Evi' hizmeti kırsal mahallelere de uzandı - Son Dakika
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Mersin'de 'Kıyafet Evi' hizmeti kırsal mahallelere de uzandı

01.05.2022 12:39
Mersin'de 'Kıyafet Evi' hizmeti kırsal mahallelere de uzandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesince, 2020 yılında başlatılan 'Kıyafet Evi' hizmetinin artık 'Mobil Kıyafet Evi Aracı' ile kırsal mahallelere de ulaştığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesince, 2020 yılında başlatılan 'Kıyafet Evi' hizmetinin artık 'Mobil Kıyafet Evi Aracı' ile kırsal mahallelere de ulaştığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulu Cami Meydanında yer alan Kıyafet Evi ile dar gelirli ailelere 4'er aylık periyotlar halinde yılda 3 kez giysi desteği sağlayan hizmet, artık kırsal mahallelerde yaşayan ve merkeze gelme fırsatı bulamayan vatandaşların ayağına kadar ulaştırılıyor. Bayram için çocukların yüzünde sıcak bir gülümseme oluşturmak ve onlara bayramlık kıyafet hediye etmek isteyen Büyükşehir Belediyesinin 'Mobil Kıyafet Evi Aracı', yollara düşerek mahalle mahalle geziyor. 'Sen allar giy ben kırmızı' sloganıyla yola çıkan 'Mobil Kıyafet Aracı'nın Ramazan Bayramı öncesi gittiği kırsal mahallelerden birisi de Akdeniz ilçesinin Puğkaracadağ Mahallesi oldu.

"Çocukların yüzündeki tebessüm olabilmek istedik"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesinde görevli Kıyafet Evi Sorumlusu Nesrin Çalışkan, yeni başlayan mobil hizmetin vatandaşlar tarafından olumlu karşılandığını belirterek, "Merkeze uzak olan kırsal bölgelerdeki vatandaşlarımız bize gelemedikleri için biz onlara gitmek istedik ve bu hafta itibariyle mobil kıyafet aracımızla yola çıktık. Bayram öncesi çocukları mutlu etmek, onların yüzündeki tebessüm olabilmek için bu projeyi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız ve çocuklarımız çok mutluydu. Geri dönüşler çok güzeldi. Biz bu projeye devam edeceğiz" dedi.

"İki bayram yaşadık"

Projeden faydalanan köylülerden Necla Kılbaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkürlerini ileterek, "Hem çocuklarımız memnun oldu hem de bizlere maddi ve manevi destek oldu. İnanın duygular ifade edilmez ama çok mutlu olduk. Buradan işimizi bırakıp da gidemiyoruz. Çünkü 15-20 kilometre uzak bizden. Çocuğu kime teslim edeceksin ya da işleri kime bırakacaksın? Ayağımıza gelmesi çok mutlu etti" dedi. - MERSİN

Mersin'de 'Kıyafet Evi' hizmeti kırsal mahallelere de uzandı
Mersin'de 'Kıyafet Evi' hizmeti kırsal mahallelere de uzandı
Mersin'de 'Kıyafet Evi' hizmeti kırsal mahallelere de uzandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mersin'de 'Kıyafet Evi' hizmeti kırsal mahallelere de uzandı - Son Dakika


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